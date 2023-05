El Gobierno canario realiza controles exhaustivos en fincas de plátano sin registrar que solicitan ayudas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, trabaja en el control y segumiento de la medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) relativa a las ayudas destinadas a los productores de plátano IGP, correspondientes a las campañas 2017, 2019, 2020 y 2021, informa en nota de prensa.

El departamento autonómico supervisa que las superficies caracterizadas en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), las superficies declaradas al fichero de afiliados del registro de Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP) y las solicitadas en la ayuda de la Medida II del POSEI, asociadas a la cantidad de referencia asignada a cada productor, concuerden y sean totalmente correctas. Asimismo, verifica que la producción obtenida de las superficies no declaradas en la ayuda no incremente los volúmenes justificados bimestralmente por las OPP para cada productor. En total, de las más de 200 hectáreas en estudio, se han supervisado 150 hectáreas que no tenían plátanos cultivados en la actualidad. El resto, unas 50 hectáreas, seguirá siendo objeto de control exhaustivo.

La responsable regional del área, Alicia Vanoostende, ha explicado que “se han dado situaciones de abandono de fincas o decrecimiento de la actividad agrícola que lleva aparejado un aumento de la producción, por lo que el control de la Consejería se centra en evitar posibles irregularidades y corregirlas; este seguimiento se focaliza principalmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma”.

Los datos utilizados para el control de las parcelas se basan en los recintos SIGPAC con las superficies inscritas como plátano correspondientes a las campañas 2017, 2019, 2020 y 2021; el fichero de afiliados del Registro de Organizaciones de Productores de plátanos, correspondientes a las mismas campañas; y las superficies declaradas por las OPP para cada productor en la ayuda de la Medida II del POSEI, también de las mismas campañas.

Para los informes de seguimiento se ha utilizado la teledetección, monitorización del cultivo así como las diferentes visitas de campo realizadas.

Por otra parte, la responsable regional del área apuntó que “la superficie de plátano no ha aumentado de forma sustancial en ninguna isla y, en relación a la producción de este año, se ha incrementado respecto a 2022 en mayor medida en La Palma, Tenerife y La Gomera, mientras que ha disminuido en Gran Canaria”.