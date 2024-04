El PNV gana el voto CERA en Álava y Bizkaia y suben las fuerzas no nacionalistas sin alterar el reparto de escaños

El PNV ha ganado el voto CERA en Álava y en Bizkaia. Las fuerzas no nacionalistas, como es habitual, tienen mucho mejores datos en el extranjero que en el colegios electorales. Un dato: en Bizkaia el PNV y EH Bildu pierden siete y nueve puntos, respectivamente, y el PP por ejemplo mejora en siete puntos sus resultados en urna. El escrutinio definitivo no ha cambiado el reparto de escaños del primer recuento.

En el caso de Bizkaia, el PNV ha logrado 1.017 votos (32%), EH Bildu 604 (19%), el PSE-EE 531 (17%), el PP 511 (16%, frente al 9% en los colegios), Vox 168 (5% y no llegó al 2% el domingo), Sumar 100 (algo más del 3%) y Elkarrekin Podemos Alianza Verde 87 (es decir, menos del 3% para optar a escaños). En el caso alavés, el PNV se sitúa por delante de EH Bildu, es decir, a la inversa que los datos de urna conocidos este domingo. El PSE-EE ha tenido una fuerte subida, como también han mejorado su porcentaje entre este colectivo del extranjero todas las fuerzas no nacionalistas. Esto no altera el reparto de escaños. En datos, el PNV se ha llevado 173 votos (casi un 25%), EH Bildu 160 (22%), el PSE-EE 143 (20%, por 16% en urna), el PP 129 (18%), Elkarrekin Podemos Alianza Verde 37 (5,3%, adelanta posiciones), Vox 33 (4,7%) y Sumar 27 (menos del 4%).

Se trata de un nuevo recuento con dos fases. En la primera, se incorpora el voto emitido en el extranjero, el denominado CERA. Son unas 8.200 nuevas papeletas de unas 82.900 posibles. En números redondos, son 3.700 en Bizkaia, 3.500 en Gipuzkoa y un millar en Álava. Es decir, la participación en este colectivo es del 10%, frente al 62% general. Con todo, son unos 5.000 más que en 2020. La eliminación del voto rogado facilita una mayor participación. En la segunda fase, se subsanan posibles errores en determinadas mesas que hayan sido detectados por los partidos. No son tan inusuales como parece, ya que no es infrecuente que haya actas mal rellenadas.

Este segundo escrutinio ha levantado expectación. Se ha hecho en los tres palacios de Justicia de Bilbao, Vitoria y Donostia. El motivo de la presencia abundante de medios de comunicación es que tanto en 2016 como en 2020 el reparto de escaños en Euskadi cambió en el segundo recuento. En el primer caso, el Gobierno de Iñigo Urkullu perdió la mayoría absoluta pero no por los extranjeros sino por errores. El PNV cedió un asiento en el Parlamento a EH Bildu. En el segundo caso, PP y Ciudadanos obtuvieron un sexto representante a costa de EH Bildu. En elecciones generales también ha habido modificaciones 'a posteriori', siempre en Bizkaia.