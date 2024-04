El PNV da por amortizada a la consejera de Salud y prepara un nuevo Gobierno con una profunda renovación

En el PNV dan por amortizada la etapa de Gotzone Sagardui al frente de la cartera con más presupuesto del Gobierno vasco, la de Salud. Osakidetza es una de las principales preocupaciones ciudadanas y ha sido uno de los temas protagonistas en la campaña electoral hasta el punto de que quien con toda probabilidad será nuevo lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado propuestas que enmendaban decisiones adoptadas por Sagardui, como el cierre de algunos servicios en Vitoria como el PAC de San Martín, por ejemplo. Están confirmadas también las salidas de Josu Erkoreka (vicelehendakari primero y Seguridad), Arantxa Tapia (Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente) y Pedro Azpiazu (Hacienda), así como las de Idoia Mendia (vicelehendakari y Trabajo) e Iñaki Arriola (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en el ala socialista.

No se han pronunciado Olatz Garamendi (Gobernanza Pública y Autogobierno), Jokin Bildarratz (Educación) o Bingen Zupiria (Cultura y portavocía) pero es una constatación que únicamente Nerea Melgosa (Igualdad, Justicia y Políticas Sociales) ha hecho campaña con el PNV de modo activo. Ha sacado escaño, como también Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo) del PSE-EE. Se espera, por lo tanto, una profundísima renovación en el nuevo gabinete, que podría estar conformado para después de las elecciones europeas del 9 de junio.

Sagardui llegó a Salud tras las elecciones del verano de 2020, es decir, después de la primera ola de la COVID-19. Relevó a Nekane Murga y se presentó como un cambio para mejorar en comunicación en un área muy sensible en momento muy sensible. Sin embargo, fuentes internas del PNV insisten en que esos problemas de comunicación no solamente no se han resuelto sino que constituyen el principal argumento de la oposición e incluso del socio de Gobierno, el PSE-EE, contra su gestión. Sagardui, la primera euskaldun al frente de la Sanidad vasca, procedía del equipo de Juan María Aburto en el Ayuntamiento de Bilbao, con quien coincidió también en Lanbide, y había sido parlamentaria.

No se han iniciado formalmente las negociaciones entre el PNV y el PSE-EE pero los socialistas ya han explicitado que quieren más peso en la nueva legislatura. Ellos han subido dos escaños y los nacionalistas han bajado cuatro. Sin entrar al detalle de qué carteras desean, están repitiendo que sus “prioridades” son lograr un acuerdo para dar la vuelta a la situación de Osakidetza y devolverla a niveles de “excelencia”, así como los cuidados, vivienda o seguridad.

Erkoreka, Tapia y Azpiazu forman parte de la misma generación de Urkullu, es decir, tienen más de 60 años. El PNV no dejó en las listas de las elecciones a nadie de más de esa edad con la única excepción de Irune Zuluaga, reelegida por Bizkaia. Tener escaño no impide seguir en el Gobierno pero los tres ya han comunicado de una u otra manera que pondrán fin a su trayectoria en la primera línea. También Zupiria y Bildarratz han superado esa barrera. El segundo es algo más joven y no se ha manifestado en ningún momento. Cerró la legislatura con la aprobación de la reforma educativa, un hito en tres décadas. En el pasado, tuvo una gran proyección política. En el lado socialista, Arriola ya ha confirmado su adiós y Mendia está en las quinielas para ser la cuota vasca en las listas del PSOE en España para las europeas. Ambos han participado de modo activo en la campaña.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado en Radio Euskadi que dejarán “manos abiertas” a Pradales para que conforme su gabinete. “Nosotros al lehendakari le dejamos manos abiertas. Lo hemos hecho con todos los lehendakaris Eso sí, si la persona que va a ser designada no es afiliada nos lo tiene que comunicar. Pero la libertad de elección del lehendakari es es absoluta y yo creo que esa es una buena”, ha señalado. Preguntado también por la renovación de caras, ha dado a entender que se producirá. “La renovación en un partido tiene que ser constante y por supuesto que seguirá”, ha señalado.

¿Una oficina para el lehendakari?

El diario 'El Mundo' ha publicado que el lehendakari Urkullu instalará una oficina en Bilbao. En Euskadi, los lehendakaris tienen derecho a usar de modo vitalicio ese título así como a una pensión si no tienen otros ingresos. También a disponer de un reducido volumen de personal y un local. Fuentes de la Presidencia vasca confirman que se están realizando unas obras de acondicionamiento en un inmueble en Bilbao pero aún no está claro si será ese el destino de Urkullu a partir de la finalización de su mandato. Cumplirá 63 años en septiembre y es maestro de formación. Sí ha verbalizado a su entorno que no desea pasar al sector privado como hiciera en Euskaltel José Antonio Ardanza o en Petronor y Repsol quien le precedió en la presidencia del PNV, Josu Jon Imaz.

Solamente un lehendakari dispone de esa oficina. Se trata de Carlos Garaikoetxea, que cumplirá este 2024 86 años y que mantiene un despacho en Pamplona, donde reside. Ardanza falleció hace unas semanas, Juan José Ibarretxe impulsó el Agirre Lehendakaria Center y el socialista Patxi López continúa su trayectoria en el Congreso. La pensión a la que tienen derecho los antiguos lehendakaris es del 50% del actual salario del inquilino de Ajuria Enea, es decir, unos 4.100 euros mensuales en la actualidad.