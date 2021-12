La Palma Travel exige “nuevas y mejores conexiones aéreas” entre la Isla y Tenerife Sur

La Palma Travel exige “nuevas y mejores conexiones aéreas” entre La Palma y Tenerife Sur. “Los políticos hablan de una ‘isla segura’, de que sólo el 10% de está afectada por la erupción volcánica y de que La Palma es un destino seguro, pero ¿cómo se supone que llegarán los visitantes a las regiones seguras si todos los vuelos directos han sido cancelados? Si queremos que los visitantes vengan a la isla también en esta época, tenemos que facilitarles el acceso de forma concreta”, subraya Ulrich Roth, cofundador de La Palma Travel.

“Para dirigir el flujo turístico a la Isla Bonita es urgente optimizar la conexión aérea entre La Palma y Tenerife Sur, lo que requiere de las correctas intervenciones políticas. Y eso pasa por la imperante necesidad del establecimiento de varias frecuencias diarias entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Sur es para garantizar la supervivencia y el desarrollo económico de la isla”, dice.

“La pérdida masiva de terrenos agrícolas en el Valle de Aridane aumenta la importancia del turismo insular como factor económico y es necesario promoverlo mejor más y mejor”, resalta.

“En todas las crisis experimentamos que las principales compañías aéreas internacionales son las primeras en abandonar San Miguel de La Palma y en cancelar sus vuelos o en retirar las conexiones del mercado completamente - y lo mismo ocurre ahora. Hasta finales de febrero ya se cancelaron por completo los vuelos procedentes de Alemania y con ellos la mayoría de las reservas de alojamientos. Algo similar sucede con los Países Bajos, Suiza e Inglaterra”, afirma.

“Hasta los más fieles aficionados de La Palma que quieren venir a la isla incluso en tiempos difíciles – como ahora o durante la crisis del coronavirus - se encuentran con el camino prácticamente sin alternativas. La dependencia de la isla a las conexiones directas de las grandes compañías aéreas es demasiado grande y provoca daños colaterales abrumadores con cada nueva crisis”, asegura.

“La Palma es un destino individual: la mayoría de los visitantes reservan sus vuelos y alojamientos por su cuenta. Pero en tiempos de crisis, a los que debemos estar preparados siempre, no encuentran ninguna oferta razonable como alternativa a las conexiones directas”, señala.

“Viajar actualmente por Tenerife es un reto demasiado grande para la mayoría de los visitantes extranjeros. Los vuelos internacionales llegan a TFS, los vuelos interinsulares salen en TFN. El trayecto en taxi es caro, en guagua es complicado por la falta de conocimientos del idioma. A esto se suma un enorme gasto de tiempo”, critica.

“La conexión en ferry desde Tenerife Sur es una conexión buena y segura. Sin embargo, muchos evitan hacerlo porque la mayoría de los visitantes tardan más de 18-20 horas en llegar desde su casa hasta su alojamiento. Además, especialmente para las personas mayores, el transporte del equipaje es problemático. A ello se suma un coste adicional de unos 300 euros por el viaje de ida y vuelta para 2 personas. Por todo ello, esta ruta resulta poco atractiva, razón por la cual también deberían subvencionarse los costes para los pasajeros extranjeros mientras dure la crisis”, expone.

“Un viaje por Tenerife Sur con conexión aérea directa a La Palma es la solución ideal para el turismo palmero. Esta conexión abrirá un enorme potencial de huéspedes. Con 101 conexiones desde 26 países y más de 500 vuelos semanales, TFS es uno de los aeropuertos mejor conectados de España”, sostiene.

“Así pues, no sólo se reconecta La Palma con los vuelos recientemente perdidos que sufrimos dolorosamente - hablamos de las conexiones más importantes, como Londres, Stuttgart, Múnich, Berlín, Fráncfort, Düsseldorf, Hamburgo, etc.- sino que también habrá nuevas conexiones internacionales. Para que quede claro: entre ellos no sólo están Alemania, Suiza, Austria y Dinamarca, sino también Suecia, Letonia, Lituania, Estonia, Ucrania, Hungría, Rusia, Polonia, la República Checa, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Irlanda, Escocia, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Marruecos, Finlandia, así como el importantísimo aeropuerto de Keflavík, en Islandia, que conecta el continente europeo con Estados Unidos, Canadá y Asia, así como un gran número de aeropuertos de la península”, apunta.

“La isla de La Palma se ha colocado de forma visible en el mapa mundial debido a la erupción volcánica. El inmenso daño y sufrimiento que la población tiene que aguantar es enorme. Pero debemos utilizar nuestra notoriedad en el mundo para reanimar la isla, y queremos invitar a todo el mundo a hacerlo: nos pueden ayudar con su visita. En el pasado ha habido conexiones desde Tenerife Sur a La Palma. Sin embargo, estas fracasaron porque no se adaptaron a las necesidades de los viajeros. En resumen, hubo muy pocas conexiones en los momentos equivocados”, recalca.

“La Palma necesita urgentemente una conexión aérea directa con Tenerife Sur con al menos ocho conexiones diarias (4 de ida y 4 de vuelta). Estas conexiones deben repartirse a lo largo del día con el fin de asegurar que los pasajeros que lleguen a TFS, tienen tiempo suficiente para facturar su equipaje y no se producen largas esperas”, indica.

“Entonces, la conexión será igualmente atrayente tanto para los turistas como para las compañías aéreas locales. Teniendo en cuenta la situación catastrófica de La Palma, estos vuelos podrían y deberían ser muy atractivos por su precio.

Desgraciadamente, el fin de la erupción volcánica por el momento es imprevisible, simplemente no sabemos cómo será el futuro próximo o lejano de nuestra isla”, advierte. “Esperar no ayuda en este caso, únicamente actuar. Nosotros, como operadores turísticos, no renunciamos a la isla. Y nuestros clientes tampoco lo harán, si pueden llegar a nosotros”, sostiene.

“Por ello, exigimos el establecimiento urgente de al menos ocho conexiones diarias (4 de ida y vuelta) desde el aeropuerto Reina Sofía, en el sur de Tenerife, con la isla de San Miguel de La Palma, así como una subvención de la tarifa aérea y del ferry también para los turistas”, concluye.