Ascensión Mendieta tenía trece años cuando abrió la puerta de su hogar a unos guardias que preguntaban por su padre. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Ascensión lo vio irse para no volver.

El delito de su padre era ser ugetista.

Ascensión lloró 75 años suplicando encontrar la fosa de su padre.

Imagínate... 75 años sin saber dónde colocar las flores de tu familiar más cercano.

75 años de dudas.

No puedes interpretar la tristeza en ningún debate. Esta mujer preguntó cómo cerrar su herida y este país le respondió que mire usted, señora, no me sea exagerada.

Y con 88 primaveras rotas y lentitud en sus pasos viajó a Buenos Aires y conoció a su ángel, y en cierta manera también al mío desde que me crucé con su historia: Una jueza que luchó por su duelo y acabó con la incoherencia.

La primera vez que vi a Ascensión fue en una entrevista de Gonzo en La Sexta. Tan inocente y con un único objetivo que parecía carcomerle el corazón sin descanso. Terminé llorando y preguntándome cómo puede ser posible que en este país empezase la democracia en el 78 y no se haya movido la tierra hasta que Argentina tomó parte.

Escribo esto hoy, que Ascensión ya estará con su padre, para animarles a tomar conciencia. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Si entre todos removemos túneles eternos, las pesadillas serán menos.

Y la tranquilidad de terminar con su ansiedad, inmensa.

Podéis ayudar entrando en el siguiente enlace: memoriahistorica.org.es

También podéis conocer la historia de Ascensión y muchas otras a través del documental ganador del Goya El silencio de los otros.