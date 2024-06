Un fiestón en el Caribe

En un lugar del Caribe de cuyo nombre no quiero acordarme para no ofender a nadie, además es un país que me trató muy bien, viví durante un tiempo en una capital de provincias, en un edificio de apartamentos. Normalmente los vecinos no causaban ninguna molestia, pero una noche en el apartamento de al lado había tremendo escándalo, música a todo volumen y voces y risas desenfrenadas, así que fui a quejarme. Toqué a la puerta y me abrió una señora despampanante. “Qué es lo que tú quieres, mi amol? ”. “Verás, es que tengo que madrugar para ir al trabajo y no es posible dormir, además…”. “Ay, mi amol, es que yo también vine a quejarme por el mismo motivo y la fiesta está tan qué sé yo, que me quedé, y la mayoría de los que tú ves ahí bebiendo y gozando vinieron a quejarse y se quedaron a la fiesta, creo que sólo faltabas tú, anda, entra y suelta ese cuerpo, que España está muy lejos”. Entonces yo cuando vi lo bien que se lo estaban pasando y que casi todos los vecinos estaban allí, me disculpé y me despedí y cuando iba por el pasillo ella me dijo: “Mira mi amol, mañana celebro mi cumpleaños, voy a dar un fiestón y me gustaría mucho que vinieras a tocar a mi puerta para quejarte, que esa fiesta sí que no te la puedes perder”. Y así eran las cosas en una hermosa ciudad del Caribe a principios de los años setenta. Y es que allí como en todas partes la gente habla de la fiesta según le va en ella. Yo les diría que rehusé educadamente la invitación a la susodicha fiesta de cumpleaños pero sé que ustedes son gente de poca fe y no me iban a creer. Y es que al igual que hubo un tiempo en que una ardilla podía cruzar la Península de árbol en árbol, hoy se podría cruzar de fiesta en fiesta, y aunque suelen tener nombres de santos la caridad es poca con los que no asisten o no pueden asistir por enfermedad y otros etcéteras. Pero no olviden el peso que tienen las fiestas en el PIB nacional. Como dice un amigo más festejero que yo, ir de fiesta es un acto patriótico, en fin, así están las cosas.

PS: Hay un municipio de nuestra provincia que tiene 70 fiestas al año, y no es de los más grandes.