Garafía pide a CaixaBank que arregle el único cajero automático que tiene el municipio

El Ayuntamiento de la Villa de Garafía, a través de su alcalde, José Ángel Sánchez, solicita a CaixaBank “que repare, de manera urgente el único cajero automático con el que cuenta el municipio”, informa en nota de prensa.

Sánchez explica que “los vecinos llevan más de un mes sufriendo los problemas de este cajero, ya que casi nunca dispone de dinero. Además en el espacio en el que está ubicado le da mucho sol, impidiendo que se pueda ver bien la pantalla, y la parte inferior de la misma, que es táctil, no funciona provocando que no se puedan realizar muchas de las operaciones. Esta situación ya ha sido trasladada a la oficina dependiente pero lamentablemente no obtenemos respuesta, ni solución alguna”, asegura.

El alcalde también destaca que este hecho “está provocando que los vecinos se tengan que desplazar hasta Puntagorda, alrededor de 25 minutos en coche y más tiempo en guagua, para poder realizar sus diligencias, lo que a la vez está repercutiendo negativamente en la economía de Garafía ya que se está dejando el dinero en los municipios vecinos, debilitando así la economía local”.

Por todo ello, desde la Villa de Garafía piden a CaixaBank que “de una vez por todas escuche esta petición, y solucione este problema, y más ahora que estamos en Navidad”.