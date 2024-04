Semana marcada por las precipitaciones y las temperaturas frescas

Durante los últimos días el tiempo se ha vuelto más inestable debido a la entrada de precipitaciones que han penetrado en la península desde el noroeste, y la tendencia es a que este régimen más fresco y húmedo continúe durante los siguientes días, por lo que el tiempo algo revuelto está casi garantizado a lo largo de la semana.

El lunes se espera que sea un día muy similar al domingo, con muchos intervalos nubosos, sobre todo por la tarde, cuando en las sierras puedan escaparse algunos chaparrones locales y en general débiles, pero en el resto el sol aparecerá por momentos durante el día. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios y seguirán rondando valores cercanos a los 20 ºC durante el día y los 5-10 ºC durante la noche, ya que el flujo fresco del noroeste soplará durante todo el día.

De cara al martes y miércoles de nuevo el tiempo puede estar algo más inestable, ya que, se prevé el acercamiento de una nueva borrasca que entrará por Galicia, y nos afectará de una manera muy similar a como lo hizo el pasado sábado. Las lluvias podrían afectar a la región a partir de la tarde, en forma de chubascos, pero que serán débiles por lo general. Las precipitaciones se extenderán durante gran parte de la madrugada y mañana del miércoles, cogiendo algo más de intensidad a primeras horas de la mañana, posteriormente, esas lluvias irán a menos y dejarán una tarde de miércoles algo más tranquila, con algunos chubascos locales que seguirán afectando a la provincia.

Con el avance de la semana el ambiente inestable no desaparecerá, puesto que, los chubascos y el tiempo revuelto continuará afectando a toda la región, como consecuencia del paso de nuevas zonas de bajas presiones, que en principio no afectará a nuestra zona de forma directa, pero sí con nubosidad y algunas precipitaciones, dibujando un final de semana algo más estable. Las temperaturas se mantendrán estables durante la semana, incluso con un leve descenso térmico a mediados de semana con la entrada de la borrasca del martes, por lo que las máximas no sobrepasarán los 20 ºC en prácticamente ningún punto, y las mínimas se quedarán por debajo de los 10 ºC, dejando un ambiente fresco en toda la provincia.

Durante esta segunda mitad de semana, la posición de las borrascas determinará la cantidad de precipitaciones que se producirán en nuestra zona, aunque la tendencia general, indica que la inestabilidad continuará marcando el tiempo de la provincia.