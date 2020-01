Los Llanos aborda la detección y prevención de la violencia sexual contra menores

Las concejalías de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane junto a la Asociación de Hombres por la Igualdad (AHIGE) organizan una jornada de sensibilización y un curso con el objetivo de formar a profesionales que trabajan con la población más joven y pueden detectar, intervenir y prevenir la violencia sexual contra menores, enfocada desde la perspectiva integral de género.

“La violencia y abuso sexual contra los chicos y adolescente, varones, tiene unas características singulares que hacen que necesiten un abordaje particular. A los chicos les cuesta más revelar que han sufrido un abuso sexual. El estigma de la homosexualidad, la manipulación del agresor, la vergüenza y el miedo a revelar esta situación, relacionada con los mandatos de la masculinidad hegemónica, entre otros, hace aún más difícil que los chicos revelen que han sufrido abuso sexual”, explicó la concejala de Igualdad aridanense, Elena Pais.

La jornada de sensibilización dirigida a personas que trabajan con niños y jóvenes en el ámbito deportivo tendrá lugar el 23 de enero de las 17 a las 20h. El curso de diez horas, dirigido a personas que trabajan con infancia y adolescencia en el ámbito profesional y/o voluntario (maestros/as, educadores/as sociales, psicólogos/as, monitores/as de tiempo libre, etc.), se realizará los días 24, de 15 a 20, 00 horas; y el 25 de enero, de 9.00 a 14 horas. Los dos eventos tendrán lugar en el Hogar-centro de Día (Salón de Actos), Avda. Doctor Fleming, nº 2 de Los Llanos de Aridane. Es necesario inscripción previa en los correos: msdiaz@aridane.org ; lravelo@aridane.org

Por su parte, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Tony Lorenzo considera que “la prevención de la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una necesidad social importante, por eso es que hemos resuelto realizar esta formación no solo en el ámbito escolar sino hacerlo extensivo a profesionales que trabajan con menores en otros espacios como el deportivo”, aclaró el edil.

Según la campaña europea "One in Five", aproximadamente 16 millones de niños son víctimas o potenciales víctimas de la violencia sexual. En España, según la Asociación Aspasia, es muy posible que un 17% de los niños y jóvenes varones puedan sufrir violencia sexual antes de los 17 años, siendo el porcentaje en las chicas mayor, alrededor de un 23%. Aunque las estadísticas oficiales que recogen los casos detectados por las administraciones públicas aumentan cada año, siguen quedándose muy lejos de los datos de prevalencia. Esto indica la escasa capacidad profesional para identificarlos y la baja motivación de escuelas o familias por notificarlos o denunciarlos. Al parecer sólo se denuncia un 15% de los casos ocurridos.

El abuso sexual a menores en general es un tabú y hace que permanezca como una realidad invisibilizada, por ello es “creemos que es importante que las administraciones y los servicios relacionados con la infancia y la adolescencia trabajen para prevenir este tipo de violencia” agregó la responsable de Igualdad de la corporación aridanense.

La jornada de sensibilización así como el curso de formación tienen la intención de promover actitudes y formar a profesionales que trabajan con menores para prevenir y detectar la violencia sexual, con el enfoque de la perspectiva integral de género. La finalidad última es la creación y fortalecimiento de entornos de apoyo para los menores, que son víctimas (o potenciales víctimas) de cualquier forma de violencia sexual.

Para la formación que propone, se ha previsto utilizar una metodología constructivista que partirá de las necesidades expresadas o detectadas por las personas participantes en la jornada y en el curso. De esta manera el programa a seguir se enriquece con dichas aportaciones y el método se vuelve plenamente participativo. Además, se combina la información teórica, los datos y las dinámicas vivenciales que propician una verdadera sensibilización (role playing, dinámicas cognitivo-emocionales).

Tanto la jornada de sensibilización como el curso de formación estarán dinamizados por los profesionales de AHIGE, Paco Abril, Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad de Girona. Experto en Masculinidades y en Género. Miembro de HomesIgualitaris de Barcelona. Rafa Soto, Trabajador social. Experto en intervención ante diferentes tipologías de violencia. Miembro de AHIGE-Andalucía y Pedro Unamunzaga, Psicólogo- Psicoterapeuta. Experto en Intervención comunitaria y masculinidades. Miembro de AHIGE-Canarias.

Esta propuesta se sensibilización y formación tiene su origen en el proyecto europeo Culture of Care en el que además de AHIGE, participan entidades especializadas en género, masculinidades, atención a la mujer y a la infancia, y prevención de la violencia sexual, de otros cuatro países: Austria, Alemania, Bulgaria e Italia. Dicho proyecto trata de proteger y apoyar a menores a través de la formación de los/as profesionales que trabajan directamente con la infancia y la juventud.

Esta formación ha sido impulsada y realizada en otros territorios, en Barcelona, Gran Canaria, Girona, Madrid, Málaga y Tenerife, durante 2019 “y ahora se presentará a Los Llanos para que todas las personas de la Isla que trabajen con menores puedan tomar parte de ella”, finalizó Tony Lorenzo, concejal de Deportes.