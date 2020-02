Las comparsas brillan en el escenario del Carnaval aridanense

Las comparsas aridanenses tomaron el protagonismo durante la tarde noche de este viernes en el escenario del Carnaval donde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane rindió, además, un sencillo homenaje a las Comparsas de Argual que este año están celebrando el 40 aniversario de su fundación.

La alcaldesa, Noelia García Leal, hizo entrega de una metopa a Carmen Merry, una de las fundadoras de Sabaiba, la más histórica de las comparsas aridanenses.

En el encuentro, un video se proyectó en la gran pantalla del escenario donde se vieron fotos de los inicios de Sabaiba. La comparsa se presentó en los carnavales aridanenses del año 1980 formado por Carmen Merry y desde entonces no ha dejado de presentarse a los carnavales sumando más integrantes.

A día de hoy las comparsas de Argual, están conformadas por Bahía, Tropicana, Cacao, Inicia y Sabaiaba en la que hace algunos años dirige Marta, la hija de Merry que tomará el relevo como directora de las comparsas del barrio.

En el Festival brillaron con todas sus fuerzas las comparsas aridanense así, por orden de salida las protagonistas de la tarde fueron: Baby Corazao, Inicia Samba do Corazao Baby, Ohana Infantil, Cacao, Samba do Corazao Infantil, Ohana, Nova, Bahía, Vía Láctea, Río de Fuego, Tropicana, Samba do Corazao Junior, Samba do Corazao y Sabaiba.