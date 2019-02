“La vestimenta de Los Indianos ha mejorado muchísimo y se ve elegancia”

La vestimenta de Los Indianos, el número más singular del Carnaval de La Palma que parodia el retorno de los emigrantes ricos, “ha mejorado muchísimo y se ve elegancia y tejidos de calidad”. Esta afirmación la hace Raquel Paz Hernández, responsable del Taller Municipal de Costura del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que desde el año 2006 viene impartiendo cursos en los que enseña a confeccionar trajes elegantes para el desembarco caribeño.

“En 2006 el Ayuntamiento empezó a impartir cursos de costura para mejorar la vestimenta, y en esa época recuerdo que se veía mucha falda con los pañuelos en las caderas, eso prácticamente hoy está erradicado, no se ve”, afirma Raquel. “Cada año iban saliendo pequeñas semillas, y esa semilla que sembró el Ayuntamiento está dando bastante fruto porque el que no asistía al taller, por diversos motivos, veía al familiar, al vecino… veía que salían bien vestidos, con buenos tejidos, encajes, sedas, para demostrar la riqueza de la época, y eso se contagió, la gente observaba y se comenzó a entusiasmar por mejorar su ropa”, añade. “En la actualidad, en lo que se refiere a la vestimenta, Los Indianos ya no se parecen, han mejorado muchísimo”, insiste. Y pone de relieve que “se cuidan mucho los detalles, como tocados, sombreros, bolsos o calzado; es mucha la diferencia con respecto a 2006”, resalta.

No obstante, esta profesional de la costura considera que en este tema hay que seguir trabajando. “Las cosas no se deben abandonar porque se puede volver al mismo sendero, hay que insistir continuamente en mejorar la vestimenta”, dice. “Esta fiesta nos identifica, y una de las cosas que más nos caracteriza es la forma de vestir, la demostración de riqueza y poderío de la que hacía gala la gente que venía de Cuba”, señala.

Respecto a la introducción del color en la ropa de Los Indianos, Raquel reconoce que esta propuesta ha tenido escasa aceptación. “En aquella época no todo el mundo vestía del mismo color, por eso cualquier tono pastel puede quedar muy bien y muy fino, pero eso cuesta; yo siempre he insistido mucho en los tonos pasteles, integrándolos en el desfile, pero la gente se va más por los blancos y beige, es bastante reacia al color, aunque ya se ven más”, apunta.

A la hora de diseñar los vestidos, Raquel tiene muy presente la exclusividad. “Me gusta que cada traje sea único, siempre he cuidado que cada diseño tenga algo diferente para personalizarlo, evito que sean todos iguales”, afirma.

El próximo lunes, 4 de marzo, Santa Cruz de La Palma se convertirá en la Perla de las Antillas, y por sus calles transitarán miles de indianos que lucirán sus mejores galas. La huella que ha dejado el Taller Municipal de Costura del Ayuntamiento en este desfile, un año más, se volverá a notar.