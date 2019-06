Carta de despedida de Ángel Pablo Rodríguez, alcalde de la Villa y Puerto de Tazacorte

Ángel Pablo Rodríguez Martín.

He sido alcalde muchos años en mi pueblo, lo cual es un privilegio, porque he contado con el apoyo de muchos bagañetes.

Quiero públicamente agradecerles y pedir disculpas a los que sin querer les he fallado. El que gobierna al igual que todos los seres humanos, comete errores, pero no les quepa duda de que he intentado ser el alcalde de todos.

Una sentencia que acato, pero no comparto, me ha apartado de seguir sirviendo a mi pueblo.

Es una sentencia curiosa porque se me condena por no paralizar la obra del edificio de Los Tarajales, que esa misma sentencia dice que la licencia de obra es legal. ¿Cómo voy a parar algo que es legal? Si lo hago estoy seguro de que me meto y meto al Ayuntamiento en otro pleito mayor. En la sentencia también se dice que fui muy perseverante defendiendo la categoría del suelo como urbano.

He recibido el apoyo de mucha gente y lo mejor, de todos los partidos políticos de nuestra Isla y de Canarias, puedo ir con la cabeza alta.

Desde muy joven cuando militaba en el Partido Comunista, de lo cual me siento muy orgulloso, siendo alcalde por ese partido en el año 1979, mi tío y mi padre me dijeron que el dinero público es sagrado ¡No se toca!

No voy a irme a mi casa, voy a ayudar a mis compañeros de Unión Bagañeta. Nunca he cobrado del Ayuntamiento cuando ejercía de maestro, me pagaba Educación. En estos últimos años no cobraba, ya que tenía mi jubilación de maestro.

Tazacorte, como todos los pueblos, tienen un poco de todo, pero es un pueblo por el que merece la pena luchar.

En nuestro pueblo y entre todos debemos conseguir que nuestros jóvenes y todas las personas que tengan edad para estar trabajando, tengan empleo.

Hay proyectos para modernizar y mejorar nuestro pueblo, tenemos las mejores condiciones para que Tazacorte camine con paso firme a un futuro mejor.

Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Estaré siempre ahí ayudando a nuestra gente a salir adelante.

Ángel Pablo