Borja Pérez Sicilia se reúne con Gabriel Mato para abordar los retos a los que se enfrenta La Palma a partir del 10N

El candidato del Partido Popular al Senado, Borja Pérez Sicilia, ha mantenido una reunión con el ex eurodiputado, Gabriel Mato, en la que han analizado la situación del sector agrario en la isla, y ambos han vuelto a reiterar el compromiso del PP con este sector, se informa en nota de prensa. Durante el encuentro “han hecho un repaso sobre los principales asuntos de preocupación para La Palma como es el futuro del sector platanero, el POSEI, los acuerdos comerciales, y la incidencia del Brexit”.

“En lo que respecta al sector platanero, un sector absolutamente fundamental para nuestra isla, han coincidido en la necesidad de seguir defendiéndolo frente a las incertidumbres a las que nos enfrentamos, garantizando su futuro”. En ese sentido el candidato al Senado manifestó que “ha costado mucho esfuerzo por parte de todos mantener un cultivo esencial para los palmeros, y lamentablemente observo que en los últimos tiempos la defensa de este sector ha decaído, y se nota claramente la ausencia del eurodiputado Gabriel Mato en el Parlamento Europeo”. Además, Pérez Sicilia manifestó que “desgraciadamente se ha perdido una voz fundamental en Europa pero que no por ello el Partido Popular va a dejar de defender al sector”.

Igualmente analizaron la situación de los acuerdos de libre comercio con terceros países que habitualmente traen como consecuencia perjuicios para el sector agrario. En ese sentido el candidato al Senado señaló que “es fundamental seguir haciendo un seguimiento muy estrecho sobre el cumplimiento por parte de Colombia, Perú o Ecuador de cara a que cumplan estrictamente con los umbrales que tienen concedidos sin sobrepasarlos en ningún caso. También analizaron el acuerdo con Mercosur que puede tener consecuencias negativas para nuestro sector”.

Para Pérez Sicilia “es imprescindible el que la voz que defienda los intereses del sector agrario se vuelva a oír con fuerza en Madrid, y para ello reitera su compromiso de que desde el Senado este sector vuelva a ser un asunto de estado”. Con respecto al Posei, el candidato al Senado mostró su preocupación “por el hecho de que el trabajo que se había llevado a cabo en defensa de la continuidad del mismo, e incluso del incremento de la ficha financiera, no solo no se mantenga sino que haya sido abandonado en los últimos meses, y no se mantenga con el rigor necesario ni en Madrid ni en Europa”.

Ante esta situación, Pérez Sicilia ha señalado que “no cabe ningún tipo de distracción. Hay que estar permanentemente atento y negociando con fortaleza para que este programa, absolutamente necesario para el futuro del sector agrario, se mantenga”. Y añade que “la tranquilidad que teníamos contando con Gabriel Mato desgraciadamente hoy no la tenemos. Es necesario redoblar nuestros esfuerzos, y ahí estará siempre el Partido Popular”, concluye el candidato.

“Ha llegado el momento de acabar con la inacción de las políticas socialistas del Gobierno central en La Palma”, concluyó.