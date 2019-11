Borja Pérez: “Como senador voy a luchar por La Palma y espero no defraudar a nadie”

El popular Borja Pérez Sicilia, que este domingo a logrado el escaño por La Palma en el Senado, una vez concluido el escrutinio, ha manifestado que “a partir de hoy me pongo a disposición de los palmeros y palmeras que necesiten cualquier gestión en los ministerios o administraciones públicas de Madrid”. “Voy a luchar por La Palma y espero no defraudar a nadie”, aseguró.

“Ha sido una campaña en la que se ha trabajado mucho, llevamos una semana muy intensa, intentando llegar con nuestro programa a todos y cada uno de los vecinos de La Palma, pero también ha habido una precampaña intensa”, ha reconocido. “Hemos salido a hablar con la gente, no ha convencerle sino a hablar con ella”, ha precisado.

“Estoy muy contento y solo puedo dar las gracias de corazón por la confianza que me han dado, voy a intentar batallar por todos los palmeros, también por los que no me han dado su confianza y no defraudar a nadie, porque ese era mi compromiso”, afirmó.

“Vamos a intentar batallar y defender las propuestas que se han quedado pendientes, atender las demandas de los 14 ayuntamientos y del Cabildo, y estar de la mano con el Gobierno de Canarias para lo que sea necesario”, dijo.

“Quiero agradecer a todos los comités locales de La Palma que me han acogido, a todos los que hoy han estado en las mesas electorales, a los que han estado trabajando casa a casa y a todos los compañeros que me han acompañado en la campaña”, ha concluido.