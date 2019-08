CC enmienda el presupuesto de 2019 del Cabildo para “dar más relevancia a las mujeres emprendedoras, al sector turístico y a los colectivos sociales”

El Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma ha presentado este lunes, 12 de agosto, un paquete de enmiendas al presupuesto insular para 2019. “Desde el punto de vista técnico ya se ha valorado que este presupuesto no se va a poder ejecutar y su aprobación es un mero trámite documental que permitirá incrementar algunas partidas de gasto corriente, pero que no va a permitir ejecutar las obras incluidas en el mismo ni los servicios que se plantean. Es decir, se ha perdido la posibilidad de inversión este año por no aprobar el presupuesto cuando tocaba, que era en enero”, advierte Nieves Lady Barreto.

“Lo verdaderamente importante es trabajar ya en el presupuesto de 2020 para no perder un año más de inversión y de activación de la economía de la isla y a eso instamos al Grupo de Gobierno. No obstante, hemos presentado enmiendas para corregir lo que no se va a poder ejecutar por falta de tiempo y sin abordar otros asuntos que, aunque sabemos que son necesarios, tampoco se podrán llevar a cabo en tan pocos meses”, añade.

“Por eso es muy importante no llevarnos a engaño ni engañar a los ciudadanos dando a entender que se está probando un presupuesto de más de 120 millones de euros que se van a poder invertir, cuando no es cierto. Se habría podido invertir si se hubiese aprobado en diciembre del año pasado y hubiese estado en vigor desde en enero de este año y se hubiera gestionado”, aclara la secretaria insular de Coalición Canaria.

Las cuentas insulares se empezarán a ejecutar a mediados de septiembre y estarán en vigor hasta el 15 de diciembre, que es cuando se cierra el ejercicio presupuestario. “Creemos que en este lapso de tiempo sí hay cosas que se pueden realizar, como la adjudicación de subvenciones a ayuntamientos y colectivos que se si se planifican de manera plurianual se pueden ejecutar este año y el año que viene, por eso nuestras enmiendas van dirigidas primordialmente a este objetivo.

Varias de las enmiendas al presupuesto insular presentadas hoy por Coalición Canaria están dirigidas a apoyar la labor emprendedora de las mujeres de la isla. “Proponemos la incorporación de una partida de 210.000 euros para la creación de una subvención plurianual dirigida a las mujeres que se dediquen profesionalmente al sector primario o que quieran hacerlo para la modernización y tecnificación de las explotaciones, así como para asociar a esa actividad otras complementarias que les generen rentas, aprovechando los mecanismos previstos en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias”, explica Nieves Lady Barreto.

Se plantea, asimismo, la creación de una subvención plurianual para mujeres emprendedoras y empresarias durante los primeros 4 años de la puesta en marcha de su actividad y también para los jóvenes que quieran emprender una actividad en cualquier campo profesional. “Debemos apoyar desde el Cabildo a quienes quieren emprender porque son ellas y ellos los que crearán empleo y riqueza para la Isla”, destaca la secretaria insular.

Las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo contemplan la inclusión de varias partidas por un montante total de 367.000 euros para la mejora de la promoción turística de la Isla en los mercados emisores, con especial incidencia en el turismo activo, gastronómico y cultural, bajo la premisa de que este sector necesita un importante impulso para poder convertirse en el verdadero motor económico de La Palma.

“Hemos detectado en el presupuesto la ausencia de ayudas para rebajar el precio del combustible, a pesar de que es uno de los asuntos más importantes para la economía insular en el que el Cabildo tiene que implicarse aportando una parte de la solución junto a las medidas que debe tomar el Gobierno de Canarias para abaratar el transporte de combustible en las Islas Verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro)”, destaca Barreto. “Por eso, una de nuestras enmiendas plantea la creación de una partida de 300.000 euros para la creación de una subvención plurianual dirigida a los distribuidores minoristas de combustible que vendrá a sumarse a la futura ayuda que debe aprobar el Ejecutivo regional”, explica.

Es especialmente llamativo que, a pesar de las reiteradas quejas de las asociaciones de atención a la discapacidad, en el proyecto de presupuesto presentado por el Grupo de Gobierno siga paralizada, por noveno año consecutivo, la partida destinada a este fin, que es a todas luces insuficiente y que mantiene, año tras año, en la asfixia económica a estas entidades. En este sentido, el Grupo de Coalición Canaria plantea que la actual subvención se incremente en 230.000 euros para recuperar el nivel de inversión anterior a la crisis.

Coalición Canaria propone, por otro lado, la ampliación a todo el año del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales, tal y como aconsejan los expertos ante los ya evidentes efectos del cambio climático que extienden a la práctica totalidad del año el riesgo de este tipo de emergencias. “En la pasada legislatura, el Gobierno de Canarias mejoró los efectivos de lucha contra incendios con la puesta en marcha de los Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales (EIRIF), con base en La Palma, El Hierro y La Gomera, pero con capacidad de actuación en todo el Archipiélago, como lo demostraron en los incendios de Gran Canaria y Tenerife de 2017 y 2018, respectivamente, y como lo están demostrando estos días en el incendio que afecta de nuevo a las cumbres de Tejeda”, recuerda Nieves Lady Barreto. “Contar todo el año con un dispositivo insular y con el EIRIF redundará no solo en la seguridad de La Palma sino de todas las islas forestales”.

La formación nacionalista también ha presentado una enmienda para la puesta en marcha de ayudas a la profesionalización del sector pesquero de la isla.

Otra de las enmiendas presentadas plantea que se lleve a cabo con cargo a estos presupuestos de 2019 el estudio técnico y el proyecto de obra para la construcción del segundo carril a la salida por el oeste del túnel viejo de la cumbre. Esto permitirá llevar a cabo la contratación anticipada para poder iniciar lo antes posible esta obra estratégica para la isla y acabar con los problemas de operatividad que se han generado tras la obra del túnel viejo.