Mariano H. Zapata: “Vamos a ‘revolucionar’ el Cabildo con trabajo y dinamismo”

Tomó posesión de su cargo como presidente del Cabildo de La Palma hace una semana, después de prosperar una moción de censura impulsada por PP y PSOE contra CC que le costó la expulsión de su partido. Mariano H. Zapata, en una entrevista con La Palma Ahora, reconoce que le embargan “sentimientos encontrados” pero su objetivo es “tender puentes” con la nueva dirección nacional de su formación porque “nos sentimos ahora más que nunca personas del Partido Popular”. El nuevo titular de la Corporación insular, con 36 años y una amplia experiencia política (ha sido senador, consejero insular y concejal aridanense), se ha convertido en el presidente más joven de la institución. Es natural de Los Llanos de Aridane, licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, con un postgrado de Habilidades Directivas en la Universidad Francisco de Victoria de Madrid, y un apasionado del deporte. “Vamos a trabajar duro, queremos revolucionar el Cabildo realmente con trabajo, con dinamismo, con personas que estemos sobre los temas, muy pendientes de todos los asuntos”, asegura. “Como dije y como sigo diciendo, no hemos perdido ni un ápice de la ilusión por ser realmente un cambio para el Cabildo y para La Palma”, subraya.

-Ha logrado llegar a la Presidencia del Cabildo de La Palma, pero ha pagado un alto precio: la expulsión de su partido. ¿Qué sensaciones le embargan?

-Sentimientos muy encontrados, una situación muy difícil de entender, pero es un asunto que hemos puesto en manos de la justicia; aun así, queremos tender puentes con la nueva dirección nacional y poder llegar a un acuerdo porque nosotros nos sentimos ahora más que nunca personas del Partido Popular y esperamos seguir perteneciendo a este gran partido.

-¿Cómo han sido los primeros días al frente de la máxima institución insular?

-Muy intensos, en los primeros cuatro días he tenido que desplazarme en dos ocasiones a Tenerife, una para asistir a la Comisión de Cabildos del Parlamento y otra a la Junta Rectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. He tenido muchísimo trabajo, hay muchas cosas atrasadas que hemos intentando desbloquear para que no supongan ningún desagravio ni para los ciudadanos de La Palma ni para los trabajadores del Cabildo. En fin, mucho trabajo, pero como dije y como sigo diciendo, no hemos perdido ni un ápice de la ilusión por ser realmente un cambio para el Cabildo y para La Palma.

-¿Cree que los palmeros entienden un pacto entre PP y PSOE?

-Los palmeros son los más que entienden este pacto porque no es algo novedoso, ya se produjo en el Cabildo en noviembre de 2013, y antes de esa fecha ya se había producido algún pacto entre Partido Popular y Partido Socialista. Aquí gobernamos personas, es verdad que las ideas más absolutas respecto a política no son iguales entre ambos grupos, pero al final el diálogo y el entendimiento existe, es un diálogo y un entendimiento por un fin común que es sacar adelante temas, desbloquear asuntos y que La Palma crezca y sea una isla de oportunidades.

-¿Considera equilibrado el reparto de áreas?

-Hemos alcanzado un reparto de áreas en el que ambos equipos estuviéramos cómodos, en el que viendo los perfiles que existen en ambos grupos políticos, el reparto fuera en base a esos perfiles y en poder dar lo máximo de sí mismo en cada una de las áreas.

-¿Qué modelo económico defiende para La Palma?

-Nosotros defendemos un modelo económico para La Palma en el que, por supuesto, el sector primario sea parte fundamental, pero de la mano y junto al sector turístico. Abogamos por seguir ahondando y avanzando para que el sector turístico sea parte fundamental de la economía de la Isla, pero no dejar de lado el sector energético e industrial, tenemos que explotar las zonas industriales que existen en La Palma, facilitar que se puedan instalar más industrias en nuestra isla y para eso tiene que existir un gobierno valiente y que tome decisiones.

-¿Cuáles son las prioridades de su mandato?

-Las prioridades están claras: desbloquear asuntos que llevan en el peor de los casos más de 30 años hablándose de ellos y no se han puesto sobre la mesa. Hay que ponerlos sobre la mesa y desbloquearlos, y generar economía y empleo, que debe ser la principal prioridad de cualquier gobierno. También hay que fijar población y para eso tenemos un firme compromiso con la Universidad de La Laguna; otro objetivo es que nuestros mayores tengan una vejez digna, y que todos nos sintamos más orgullosos de vivir en La Palma y de ser palmeros. El Cabildo debe ser el que realmente lidere las políticas de crecimiento y llene la Isla de oportunidades.

-En el supuesto de que usted y sus compañeros no sean readmitidos en las filas del PP, ¿cómo se plantean su futuro político?, ¿han pensado en formar otro partido?

-Jamás hemos pensado en formar otro partido. Solo nos vemos dentro del Partido Popular y esperamos ser capaces de volver a nuestra formación.

-En su perfil de Twitter se define: “Soy un tío comprometido. No hay más. Voy a trabajar duro”. ¿Piensa revolucionar el Cabildo con su juventud y su afición al deporte?

-Vamos a trabajar duro, queremos revolucionar el Cabildo realmente con trabajo, con dinamismo, con personas que estemos sobre los temas, muy pendientes de todos los asuntos, siendo capaces de hacerles un seguimiento exhaustivo para que nada se quede atrás y nada se deje de hacer porque no haya existido ese seguimiento. Vamos a ver si somos capaces, no solo yo sino todo mi equipo, formo parte de un equipo que conjuga experiencia y aire fresco, aire renovado, y eso es clave para cambiar las formas que han existido durante los últimos 28 años en el Cabildo, en los que se han sucedido gobiernos principalmente de Coalición Canaria y también alguno del Partido Socialista. Dijimos que el cambio real, y el único cambio posible, era con un gobierno presidido por el Partido Popular. Aquí estamos, vamos a demostrarlo y esperamos no defraudar a nadie.