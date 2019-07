La Convención Política y Social del Isla Bonita Love Festival vuelve en busca de una sociedad “más justa e igualitaria”

La Convención Política y Social por una Sociedad más Justa e Igualitaria se ha convertido en uno de los actos más destacados dentro de la agenda social del Isla Bonita Love Festival. En su cuarta edición volverá a contar con destacados invitados que compartirán su experiencia en distintos aspectos que afectan al colectivo LGTBI+, se informa en nota de prensa.

La historia de este proyecto social no se puede desvincular de la de la galerista Topacio Fresh, que desde años abandera el mensaje que defiende el Isla Bonita Love Festival. Nacida en Argentina, desde muy joven se interesó de manera autodidacta por el arte contemporáneo, realizando cursos y seminarios enfocados sobre todo al videoarte, la crítica de obra y la ‘performance’. Su relación con España empieza en 2002 cuando es elegida para participar en un intercambio cultural argentino-español en el que interviene el Centro de Arte EGO y la Universidad Laboral de Gijón. Posteriormente fue seleccionada para participar en la exposición internacional Globos Sonda realizada en el Museo Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) bajo la dirección de Rafael Doctor.

A partir de ese momento comenzó su colaboración con el grupo musical Fangoria, al principio participando en el video dirigido por Martín Sastre La mano en el fuego y posteriormente para ser performance en el grupo formado por Alaska y Nacho Canut.

En 2008, junto con su marido Israel Cotes, emprende su nuevo proyecto: la apertura de un nuevo espacio galerístico en Madrid, la Fresh Gallery, convirtiéndose en su directora artística. Este espacio es, hoy en día, un centro neurálgico de reunión de artistas, músicos, cineastas, ‘celebrities’ y personajes representativos del mundo cultural y del ‘entertainment’ español; haciendo que sus inauguraciones sean todo un evento social.

Compaginando su faceta de galerista ha colaborado activamente en varios programas de televisión y medios gráficos, como el docu-reality emitido por la cadena MTV Alaska y Mario; sus apariciones puntuales en el cine, como en la película de Álex de la Iglesia (Las brujas de Zugarramurdi) donde interpreta a una bruja en un pequeño cameo; o el concurso de videocreaciones en Canal+ y Meetinarts.com.

Topacio Fresh es una de las máximas defensoras de los derechos del colectivo LGTBI+. En 2013 participó como jurado en el 18º Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay y Transexual de Madrid. En 2015 presentó la Gala Final Mr. Gay Pride España. Ese mismo año fue nombrada embajadora de It Gets Better España. En 2016 fue invitada como representante de la comunidad LGTBI a la presentación en Madrid del proyecto Let's Girls Learn, presentado por Michelle Obama, para garantizar el acceso a la educación de las menores de edad de todo el mundo. En 2017 participó como Embajadora del Madrid World Pride en una gira internacional de promoción por Sudamérica. Además, actuó como pregonera en diversos Orgullos, como el de Mallorca y Canarias, finalizando con el gran pregón del World Pride Madrid.

Otro de los invitados en esta edición es Víctor Gutiérrez, waterpolista español, miembro de la Selección Nacional, que en 2016 hizo pública su homosexualidad.

Su vida se vincula a este deporte desde los ocho años. Con dieciséis, ya compaginaba su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con su formación académica. Al alcanzar la mayoría de edad fichó por el club madrileño Real Canoe Natación, firmando su primer contrato como profesional. Desde 2016 es el capitán de este equipo y ha sido subcampeón de la Copa del Rey y de la Supercopa de España en 2013. Con la Selección Nacional, donde ha ido como internacional en más de setenta ocasiones, ha sido subcampeón de Europa y del Mundo; y máximo goleador de la División de Honor española en varias temporadas.

Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, hizo pública su homosexualidad en una entrevista en la revista Shangay, convirtiéndose en el primer deportista de élite, de deporte en equipo, en hablar directamente de su orientación sexual y hacerse visible, impulsado por la responsabilidad de dar ejemplo y convertirse en un referente en un momento en el que había habido varias agresiones homófobas en Madrid.

Su labor como activista LGTBI dentro del mundo del deporte, le ha hecho ser premiado y galardonado en numerosas ocasiones, como por ejemplo, el Premio a la diversidad en el deporte en los II Premios Alan Touring o el Premio a la visibilidad en el deporte concedido por Madrid Diversa.

La Convención Política y Social por una Sociedad más Justa e Igualitaria contará también con la presencia de Valeria Vegas. Licenciada en Comunicación Audiovisual, escribe para medios como Vanity Fair, Shangay, Lecturas y Jot Down, entre otros.

Es autora de libros como Grandes actrices del cine español o Ni puta ni santa. Escribió también Las memorias de La Veneno, la biografía del controvertido personaje televisivo. Ha dirigido Manolita, la Chen de Arcos, galardonado como mejor documental español en el festival LesGaiCineMad 2016 y que recoge el testimonio y vivencias de la primera madre transexual que logró adoptar en España.

Otro de los invitados más esperados es Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre que trabaja para gestionar recursos residenciales y mejorar la atención y la calidad de vida del colectivo de mayores LGTB, la generación silenciada. Es educador social y cuenta con una amplia experiencia profesional del trabajo socioeducativo y formación en Dirección de Centros Sociales. Además, es experto en Drogodependencias y VIH-SIDA y en Políticas de Infancia.

Durante años se vio obligado a ocultar su homosexualidad, llegando incluso a casarse y a tener una hija. Con la ayuda de una psicóloga, pudo ‘salir del armario’ y declarar públicamente su orientación sexual.

La Convención Política y Social tendrá lugar el jueves 18 de julio, a las 12:00 horas, en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane.

Además, a las 18:00 horas, tendrá lugar la proyección del documental Manolita, la Chen de Arcos, de Valeria Vegas. Galardonado como Mejor documental español en el Festival LesGaiCineMad 2016, cuenta la historia de Manolita Saborido, que con sus espectáculos recorrió toda la geografía nacional y se hizo famosa en los años ochenta. Tras adoptar a María, una niña con Síndrome de Down, se convirtió en la primera mujer transexual en ser madre.

El consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, explica que “contar con invitados tan destacados contribuye a posicionar a este evento social como un referente para la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y permite dar a conocer aún más el proyecto del Isla Bonita Love Festival, que nació en La Palma con el objetivo de lograr una sociedad más justa e igualitaria”.

Este evento organizado por Sodepal SAU, es posible gracias al patrocinio del Cabildo Insular de La Palma, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Tazacorte, Puertos Canarios, Heineken, Binter Canarias, Plátano de Canarias, Iberia Express, CocaCola, Naviera Armas, Cajasiete, Infínity, Europlátano, Spar y CanariasViaja.com.