“En el Premio Emilio Castelar reconozco la enseñanza moral de mi madre”

Esta vez el premio no ha sido literario, reconoce la ardua batalla que inició desde su llegada al mundo para que no coartaran su libertad ni la de ninguna mujer, derribando muros, saltando obstáculos que parecían insalvables, enfrentándose con rebeldía a una sociedad que pretendía aplastarla. “Reconocernos, hacernos visibles, es la etapa final de una lucha que emprendí hace setenta y seis años cuando supe que hasta para nacer tuve que dar guerra a una mujer que me enseñó el valor de la libertad y la justicia. Eso es lo que representa para mí el Premio Emilio Castelar”, ha asegurado a este digital la escritora palmera Elsa López, galardonada recientemente en Sevilla por la Asociación Progresistas de España. Este reconocimiento supone “dar visibilidad a la lucha de una mujer por sus derechos y su voluntad de ser independiente para poder construir una sociedad donde las mujeres puedan expresar sus opiniones y realizar sus opciones de vida con el criterio y la libertad que se necesitan para hacerlo”, ha añadido.

En el Premio Emilio Castelar, que se ha convertido en referente en el panorama nacional, Elsa López reconoce “la enseñanza moral de mi madre que sin darme una sola lección teórica sobre los derechos de las mujeres me hizo ver con su ejemplo cuál era el camino correcto. Las mujeres de mi familia han sido la clave para entender mi fuerza de voluntad y el carácter que me define. El silencio de mi abuela materna y su presencia incuestionable y la voz precisa de mi madre llena de ironía y de soberbia defendiendo sus ideas en una familia, un país y una sociedad presidida por hombres, son las causas de mi actitud rebelde y de mi lucha contra cualquier manifestación agresiva hacia las mujeres, contra cualquier actitud que suponga menoscabar la libertad de ser o de pensar de los seres humanos”.

“Es un orgullo que me hayan propuesto desde un colectivo como el Círculo Artístico Cálamo y me haya votado la Asociación Progresistas de España. Por la defensa de las libertades y el progreso de los pueblos. Por su defensa de los valores democráticos. Su vida ha sido ejemplo de superación y fortaleza destacando su generosidad a la hora de apoyar, promocionar, difundir y proteger los derechos de las mujeres y la cultura de los pueblos. Es como si me hubieran concedido varios títulos a la vez”, dice.

“Al recibir la noticia sentí una alegría profunda y un mayor agradecimiento al ver que en este país todavía se premian la defensa de esos valores. Me emociona saber que me premian por algo que depende de mis criterios morales, por mi manera de entender la vida propia y la defensa de la vida de los demás. No hubiera imaginado jamás que algo tan personal, tan de andar por casa, en definitiva, tan natural en mí y que practico sin ningún esfuerzo, fuera merecedor de premio alguno”, afirma.