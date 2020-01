El Parlamento de Canarias declara por unanimidad la emergencia climática en las islas

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este lunes por unanimidad declarar el estado de emergencia climática en el Archipiélago, como había propuesto el Gobierno regional que preside Ángel Víctor Torres (PSOE).



El consejero de Transición Ecológica de la comunidad autónoma, José Antonio Valbuena, ha defendido este lunes ante el pleno la importancia de esta declaración de emergencia climática, que no responde, ha subrayado, a ninguna “moda” y que sitúa al Parlamento canario como el tercero de toda España en adoptar esta medida, tras País Vasco y Navarra.



Valbuena ha celebrado el consenso entre todas las fuerzas parlamentarias durante la sesión plenaria y las reuniones previas sobre la materia y ha destacado que esta declaración marcará una hoja de ruta “clara” en las políticas medioambientales “de luces largas” que pueda aplicar el Ejecutivo.



Unas políticas que deben conjugar, a su juicio, medidas de adaptación y de mitigación porque ya hay situaciones ambientales inevitables, como el incremento del nivel del mar y de las temperaturas medias, la desaparición de “buena parte” de la biodiversidad o el deshielo, entre otros.



“Ya estamos trabajando en los primeros borradores de la Ley de Cambio Climático. Puede que afecte a 25 normas sectoriales de Canarias. Será un verdadero revulsivo”, ha añadido.



Valbuena ha remarcado en esa línea que la idea del Gobierno es que todas las fuerzas parlamentarias participen en la redacción de esa ley antes de su llegada al Parlamento para su aprobación definitiva.



También ha insistido en que ya disponen de la base del anteproyecto de ley y que, a partir de ella, han alcanzado más de 200 participaciones de colectivos y entidades públicas y se han reunido con más de 40 colectivos.



Además, ya se han encargado los trabajos de asesoramiento para la elaboración propia de la ley y los trabajos de redacción para la estrategia de cambio climático y de la redacción del Plan de Acción del Cambio Climático.



El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha opinado que el gran reto en esta materia es un cambio en la propiedad de la producción energética y que esta se redistribuya entre los ciudadanos para entre otros factores, no se consuma más territorio.



“El modelo es: ¿quién va a ser el dueño del contador? Reitero que el sol, el viento, los volcanes o los mares producen energía que suponen un bien común. No nos podemos permitir que sectores empresariales que han querido apropiarse hasta de las semillas, también se apropien de algo gratuito”, ha reclamado Marrero.



El diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos ha pedido “fortaleza” a todos los diputados ante un posible actor político que previsiblemente, según el portavoz, querrá introducir en la agenda política nacional el “negacionismo climático” y la falsedad de este debate.



“Espero que nadie en esta Cámara le compre el discurso, porque hemos visto durante estos últimos tiempos cómo se han incorporado al debate público ciertos debates absolutamente superados en la sociedad”, ha advertido Campos.



El portavoz de la Asociación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha calificado de “oportunidad histórica” esta decisión, porque, a su juicio, es “momento de actuar” y de dejar unas islas mejores a las nuevas generaciones.



Los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y del Partido Popular han afeado al Ejecutivo, eso sí, que el pasado mes de agosto aprobase igualmente la declaración de emergencia climática sin consultarla previamente con todos los grupos parlamentarios.



La portavoz de los populares en este debate, Luz Reverón, ha avisado de que esta declaración ambiental no debe convertirse en una “carta los Reyes Magos” sin medidas concretas en la lucha contra el cambio climático, aunque ha mostrado su acuerdo y apoyo.



Jesús Machín (CC), por su parte, ha coincidido con Reverón en reclamar medidas específicas y ha discrepado con el consejero de Transición Ecológica porque, en su opinión, la “hoja de ruta” debe marcarla la Ley del Cambio Climático y no tanto esta declaración.



“Los jóvenes estamos siendo parte activa de la solución pese a que no hemos sido parte del problema. Esta declaración no nos vale por sí sola”, ha apostillado Machín.