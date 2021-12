Un cóctel llamado Nayara

Nayara Arrocha Jerónimo tiene 20 años y es natural de San Andrés y Sauces. La joven que se ha convertido en toda una referencia de una profesión que no es habitual, pero sí fascinante, talento saucero, que debía presentar y sentar en mi Chester. Un cóctel del norte, valiente, emprendedora, soñadora, que pese a su juventud ha encontrado su clara vocación, haciéndose un hueco más que importante en el sector, siempre apoyada de forma incondicional por su familia. El arte también se sirve, brindemos por esta joven del norte, para que su talento continúe recorriendo mesas y mundo. ¡Bienvenida a mi Chester!

Nayara ¿Cuál fue el origen de la que en la actualidad es tu profesión?

Estudié ESO en el IES Cándido Marante, cuando tenía 15 años decidí, con apoyo de mi familia, terminar mis estudios en la rama de Formación profesional, concretamente en el IES Virgen de las Nieves. Allí fue donde descubrí mi verdadera vocación y a lo que me dedico actualmente: el mundo de la hostelería. Mi primera opción fue cocina, pero al no encontrar plaza me matriculé en Servicios de Restauración sin imaginarme lo que me llegaría a gustar, hasta el punto de renunciar a la plaza que había solicitado para la otra titulación. Allí, aprendí todo un protocolo de servicios que jamás hubiera imaginado, desde el montaje de mesas, el servicio al cliente, presentación de platos y bebidas… Muchas cosas que hacen que la profesión de camarero diera un giro completo para mí. Pero aún con todo eso, descubrí algo diferente, una pasión, un mundo fascinante, la coctelería.

Cuéntanos esos primeros pasos…

Comencé mis pequeños pinitos, comprándome utensilios, mis primeras bebidas y montando en casa un pequeño bar donde mis padres y mi hermano eran mis conejillos de indias. Poco a poco iba avanzando, creando mis primeros cócteles de autor hasta el punto de presentarme a diferentes concursos y obtener premios.

¿Qué premios has obtenido en la que en la actualidad es tu manera de vida?

3ª clasificada TIKI joven Bartender en el V Certamen de coctelería Hecansa; 2ª clasificada Trofeo Beefeater Pink XIII Certamen de Coctelería Costa Adeje 2018 como clasificatorio para el Campeonato Nacional; 3ª clasificada coctelería sin alcohol en la I Feria del Ron y de la Caña de Ron Aldea; 2ª clasificada Gin Tonic en el VI concurso de la noche de las Estrellas; y 1ª clasificada en el III certamen de Coctelería Hecansa.

¿Participaste con varias empresas y entidades?

Combinaba mis estudios con eventos en empresas particulares y coctelería de autor para empresas privadas. Así mismo participé con el Ayuntamiento de Puntagorda en la celebración del aniversario del mercadillo con la realización de cócteles con Ron Aldea.

¿Cuándo llega tu primer contrato laboral?

Mi primer contrato laboral fue con 16 años en el Mesón del Mar, donde realizaba servicios en sala. Al finalizar mis dos años de Grado Medio decidí ir de Erasmus+ a Riga (Letonia). Por un período de tres meses trabajé en el Entresol con Raimon Zomers, el chef más galardonado del país, donde aprendí nuevos métodos, culturas y mejoré el idioma. Cuando regresé me matriculé en la Escuela Hecansa para terminar mi formación como grado Superior en Servicios de Restauración, alimentación y bebidas, estando dos años en Tenerife. Mientras seguía con pequeños eventos, cuando se podía, pues ya era época covid. En verano del 2020 participé a través del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces en la formación de los alumnos del PFAE dando clases de iniciación a la coctelería. Ahí me di cuenta de que me gustaba y tomé la decisión de formarme como profesora. Mientras terminaba mi segundo curso de Grado Superior en la Escuela Hecansa, los fines de semana me trasladaba a la Isla de la Gomera a realizar prácticas en el restaurante Los Herrera con el chef Miguel Navarro. Llegado el verano me quedé allí con prácticas voluntarias. Fue en ese entonces cuando, con 19 años, el Cabildo de La Palma se puso en contacto conmigo para representar a la isla en Madrid Fusión. Presenté un cóctel de autor con productos palmeros, todo un honor ser su embajadora para tal importante evento.

¿Qué hace Nayara en la actualidad?

Actualmente mis prácticas en Restauración han finalizado y pertenezco a la plantilla laboral del restaurante Los Herrera, además de terminar mi formación como docente para la formación profesional y el empleo, realizando prácticas en el Instituto de San Sebastián de la Gomera.

De una saucera a otra ¡Mucha suerte Nayara!