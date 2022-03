Todo sobre Dévora: una coach made in La Palma

Hacía mucho tiempo que quería escribir este Chester, contarles todo sobre Dévora. Creo que el trabajo que realiza es importante, necesario, muy de valorar y más en estos tiempos convulsos que nos han tocado vivir, como si la poca fortuna tocara a nuestras puertas, constantemente. Una pandemia, un volcán, una guerra…está claro que nuestro globo cambia, metidos en burbujas, tratando de buscar quizá esa ex normalidad que asumamos no volverá, porque todo cambia y ahora debemos de tomar este aprendizaje para colocarlo en este nuevo mundo, en este nuevo puzzle, por ello les invito a leer a Dévora, a analizar esta entrevista, porque lleva la magia de una pequeña guía, como regalo en cada respuesta, hay otra respuesta más; escuchemos a Dévora, en cada pregunta hay otra pregunta más, de eso se trata, de sanar, de seguir caminando, como canta Rozalén “imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libres del todo libre… si confías abandono todo lo que no tenga valor, extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía…” Ese tren es hoy, en esta entrevista Dévora. Bienvenida a mi Chester.

Todo sobre Dévora…

Dévora Viña Carrascoso (Los Llanos de Aridane, La Palma,1981) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, donde vivió casi 12 años. Coach (Certificado Internacional Experto en Coaching) y Máster en PNL (Programación Neurolingüística) Sevilla-Madrid. Tiene una amplia experiencia como formadora y conferenciante y la visión sistémica e integral del ser humano es un componente esencial en su forma de hacer coaching.

¿Cuándo retorna Dévora a la isla de La Palma?

En 2010 volví a la isla, tras 12 años viviendo en Sevilla; también residí en Madrid entre 2012 y 2014, cuando ya regresé con mi propio proyecto de coaching Tu Coach en La Palma.

¿Qué te permite el coaching?

El coaching me permite englobar mis dos pasiones en la vida: el arte y el acompañamiento a personas en procesos de crecimiento, de mejora y a la vez ver resurgir toda la brillantez y creatividad que, estoy convencida, todos llevamos dentro. Valorar la capacidad del ser humano para expresarse, crecer y crear fue lo que me llevó a estudiar Historia del Arte y el acompañamiento en estos procesos me acercó al coaching. En mis programas y talleres enfocados al empoderamiento y el crecimiento personal, así como en mis sesiones individuales y ahora- con algo que estoy preparando- un libro-cuaderno de acción, pretendo acompañarte en el proceso de acercarte más a ti mismo/a, darte permisos para colocarte en la vida con más seguridad, libertad y autoconfianza. Acompaño a mis clientes en el proceso de elegir quién quieren ser y cómo ir dando pasitos para acercarte hasta dónde quieren estar.

¿Viene en el ADN la pasión por todo lo relacionado con el crecimiento personal?

Desde niña sentí una gran inclinación hacia el crecimiento personal que me llevaba a preguntarme qué pintaba yo aquí, cuál era el sentido de mi vida y eso me llevó de forma autodidacta a leer, buscar, intentar conectarme y comprender todo lo que me resonaba que pudiera darme algunas respuestas. A los 29 años tuve un momento de crisis vital, me di cuenta de que no era la mujer que siempre quise ser, que nada de lo que hacía ni la estructura de vida que sostenía en ese momento estaba en coherencia con quien yo sentía que era. Y esa inquietud me llevó a hacer muchos cambios, dolorosos en ciertos momentos, pero de gran crecimiento, en esa etapa apareció en coaching en mi vida y volví a encontrar mi sentido, mi propósito.

Proyectos a futuro…

Estoy terminando con las ilustraciones de una pequeña obra, será más bien un libro-cuaderno de acción, sobre la relación con nosotros/as mismos /as y la relación con los/as otros/as. Aún estoy con esa última parte de ilustración. Y por supuesto, sigo con los talleres y programas de coaching en diversos puntos de la isla.

El cine en tu vida es…

Una forma de alimentar mi mente y mi alma, mi creatividad, me permite conectarme con otras realidades, abrir otras posibilidades y es un recurso, ha sido para mí un recurso terapéutico en ciertos momentos.

Una lectura para nuestra mesita de noche…

¿Sabes? Yo siempre tengo en mi mesita de noche dos o tres libros, en los que voy avanzando según el día. Soy un poco anárquica en ese sentido. Algunos a los que siempre vuelvo y tengo muy presentes son El valor de lo femenino de Marianne Williamson, Amar lo que es de Byron Katie, que recomiendo siempre, y El Poder del ahora o Un mundo nuevo ahora de Eckhart Tolle, quizás un poco intensas para la mesita de noche pero son lecturas a las que siempre vuelvo en busca de respuestas.

Una película necesaria…

Pequeña Miss Sunshine sin duda, nos lleva en un viaje que es la gran aventura de la vida, nos habla del amor, de valores, del poder de creer en uno/a mismo/a, de la familia y desde un maravilloso sentido del humor que siempre quita peso a los dramas.

Un consejo de vida a los lectores del Chester…

Ufff, profundo, yo soy así. ¡Acepta todo tal cual es! La única causa de nuestro sufrimiento es que nos peleamos con la vida, con lo que es, con lo que nos pasa o no nos pasa, cómo somos o son los demás. Decir sí a todo tal cual es, para toda esa pelea interna.

Un tipo de música que nos recomiendas…

Depende del momento, me gusta la música en general y por lo tanto escucho muchos tipos de música, me gusta el jazz para tenerlo de fondo mientras trabajo y te digo, en general mucha variedad según el momento. Sí recomiendo que escuchemos más las letras, que vayamos más al fondo, porque hay canciones que nos pueden resultar muy divertidas, pegadizas o románticas según su melodía pero la letras son vacías, o peor aún, increíblemente machistas, estas las evito.¡Y por cierto, soy fan de Rozalén!

¿Qué nos dirías de la situación actual, pandemia, volcán, guerra…? ¿Cómo planteas personal y profesionalmente estos frentes o escenarios tan complicados que nos toca vivir en estos tiempos convulsos?

Me viene la imagen de un huracán, donde todo alrededor es arrasado, en el centro del huracán hay un punto de quietud, de calma. Las circunstancias pueden hacernos ver que todo es arrasado, sin embargo, el punto de calma siempre está en nosotros y nosotras, en nuestro centro; podemos llegar a él a través de la respiración, sentir el cuerpo, de llevar nuestra atención a dentro. Si encontramos ese punto y nos está haciendo mucha falta entrenarnos en esto ahora, podemos ver, observar cómo las tormentas pasan, las circunstancias pasan, cambian – es parte de la vida, pelearnos con eso nos lleva a una lucha muy desgastante que no nos aporta nada- nosotros somos mucho más que nuestras circunstancias. Y la vida nos está demostrando constantemente y en los últimos años de forma contundente que es cambio, que puede ser incómoda, claro, también tengo muy comprobado que en la incomodidad crecemos, que detrás de las situaciones difíciles hay grandes oportunidades de crecimiento y repito, lo tengo muy comprobado. Gracias a esas dificultades, a situaciones que me incomodaron, me hicieron moverme y mucho, yo también estoy aquí. Recuerdo las palabras de Gandhi, “no hay cambio hacia la paz, la paz es el camino”. Si queremos paz en el mundo comencemos por cultivar nuestra paz interna, no podemos dar lo que no tenemos, seamos paz, inspiremos paz. Lamentándonos, generando guerras internas por lo que está pasando y no podemos controlar, no nos da nada positivo, ni hacemos nada por nadie. Si queremos aportar desde aquí y no podemos actuar, vibremos en paz, pidamos y demos paz al mundo, a la vida.

Este espacio es para que nos cuentes lo que quieras, estas son tus líneas (agradecimientos, sugerencias etc…).

Y que seamos más compasivos y compasivas con nosotros y nosotras mismos/as, que somos muy duros, muy castigadores. Que lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que sabemos aquí y ahora. El mirarnos con más cariño nos puede aportar sentirnos con más confianza, más seguros y seguras, más cerca de nosotros/as mismos/as. Y qué decirte, que ha sido todo un honor para mí sentarme a tu lado en este Chester y lo he hecho con gran ilusión, me siento muy emocionada de verdad, tener la oportunidad de compartir así, siempre es un regalo para mí. Gracias, gracias, gracias.

Gracias por sentarte en mi Chester. Hasta pronto Dévora, la coach made in La Palma.