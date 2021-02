El fotógrafo Saúl Santos lleva La Palma a la portada de National Geographic

El fotógrafo Saúl Santos, natural de Fuencaliente, ha llevado La Palma a la portada de National Geographic, la destacada revista mensual en la que publican los mejores periodistas gráficos del mundo. El número de marzo de esta publicación dedica un reportaje sobre la Isla con el título Viaje al corazón verde de Canarias con 12 fotografías de Santos, más la que protagoniza la portada, 13 imágenes en total.

“Soy colaborador de la revista, he publicado tres portadas en National Geographic, aunque la de La Palma es la primera; sí había publicado imágenes sobre la Isla en páginas interiores”, ha explicado a este digital. Ha subrayado que este reportaje se realizó por iniciativa de la publicación, sin la participación de administraciones públicas vinculadas al turismo. “He publicado varios reportajes sobre varias islas de Canarias, incluida La Palma, pero nunca había salido en portada, y esto es algo que me ha hecho doblemente feliz, porque para un fotógrafo de viajes publicar en National Geographic es lo máximo y hacerlo en portada es ya el clímax; además, con fotos de mis isla”, destacó. “Todas las imágenes son mías, me pidieron 400, de las que seleccionaron 12 (más la de la portada) para un artículo de 20 páginas, muy amplio”, resaltó.

El autor del texto, Sergi Ramis, asegura, en referencia a La Palma, que “esta isla canaria de corazón verde y volcánico es un paraíso para andar entre bosques de laurisilva y por crestas que se alzan sobre el océano”.

Saúl Santos considera que “es una promoción única para La Palma, porque la revista no se vende solo en España, sino en todos los países de habla hispana y tiene una tirada de más de medio millón de ejemplares, además de la versión digital”. “National Geographic que tiene mucha repercusión”, remarcó.

Saúl Santos es un fotógrafo de viajes especializado en paisaje y naturaleza. Con el patrocinio de empresas y/o entidades públicas y privadas especializadas en turismo, recorre diferentes regiones del planeta, equipado con su cámara y siempre buscando las mejores imágenes, predominando entre ellas las de naturaleza en estado puro y paisajismo. Sus imágenes y reportajes han sido publicados en más de 60 medios diferentes y unas 30 portadas de revistas y libros más destacados de España y otros tantos internacionales. El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia (prensa nacional); Viajes de National Geographic, Hola Viajes, Visión Salvaje, Lonely Planet, GEO, Viajeros, Viajar, Natural, Integral, El Mundo de los Pirineos, Ronda Iberia, Oxígeno, Más Viajes, Turismo y Aventura… (España). A nivel internacional cabe destacar: Digital Camera de Inglaterra; Ateko de Polonia; Unike Imagen de Taiwán; Popular Photography & Imaging de New York (USA); Photographer de Ucrania; PhotoArt de República Checa; Level de Uruguay; Argentina Discovered y Chile Discovered de Australia; Picsean Travel de India; Foto Mundo, Time Out, Extremo Patagonia, Recorriendo la Patagonia y Diario El Clarín de Argentina. Además, es coautor y autor de una decena de libros. Trabaja para turismo de diferentes regiones (Turismo de Argentina y Chile, Austria, Servicio Cartográfico y Turismo de la Comunidad de Madrid o Promotur Turismo de Canarias, entre otras). Cabe destacar que sus fotografías han sido expuestas en diferentes salas de Europa (Madrid, Barcelona, París, Londres, Berlín, Milán) y América Latina e ilustrando postales, calendarios, carteles y vallas publicitarias. Recientemente, ha colaborado con cadenas hoteleras como Four Seasons y Mövenpick, y trabajado en fotografía fija y Meking Of en Cine. Fruto de esta trayectoria su trabajo ha sido reconocido y premiado por diferentes certámenes, tanto de ámbito nacional como internacional. Sin duda alguna, Saúl Santos es un máster de la fotografía, un trotamundos que traslada con sus fotografías a parajes, rincones, lugares, territorios, tangibles y llenos la singularidad del hermoso planeta Tierra.