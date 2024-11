Grafitis: la huella “vergonzosa” que dejan algunos senderistas en La Palma

El jefe de la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cabildo y doctor en Arqueología, Jorge Pais, califica de “vergonzoso, increíble e incomprensible que un sendero sea tan poco respetado, máxime cuando estos grafitis han sido realizados por personas que, supuestamente, aman el senderismo”.

“Es difícil entender, y menos comprender, que algunas personas, muy poquitas, que transiten por este camino, al que no todo el mundo puede acceder, no tengan inconveniente en dejar su huella imborrable en las piedras junto al camino con iniciales, dibujos y fechas que van desde 2004 al 2024. Y encima tenemos que agradecerles que hayan tenido la decencia de no hacer sus garabatos encima de, por ejemplo, los petroglifos benahoaritas que se encuentran a apenas un kilómetro”, dice.

Ante esta situación, añade, “nos hemos visto obligados, desde 1988, a vallar el yacimiento para protegerlos de este tipo de actos vandálicos”, apunta, y concreta que “se trata del desvío del sendero que sube al Pico de La Nieve y lleva a la estación de grabados rupestres de La Erita, sobre los bordes de la Caldera de Taburiente”. “Hacía algo más de un año que no visitábamos la zona y nos quedamos sorprendidos y frustrados por la magnitud de los grafitis que se han realizado en tan corto espacio de tiempo. Sólo basta uno para que, en muy poco tiempo, el problema se extienda y magnifique de forma exponencial”, alerta.