La Investigadora homenajeará a Manuel González Plata ‘Bejeque’ por “su espíritu literario”

La Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma, conocida por el Casino, homenajeará el próximo 16 de octubre, a partir de las 20.15 horas, al escritor, poeta y comunicador Manuel González Plata, Bejeque, por “su espíritu literario”. En el transcurso del acto, recibirá el Premio al Mérito que otorga la institución capitalina, que este año celebra su 134 aniversario, en el marco de sus Jornadas Culturales. A continuación, Antonio Abdo y Pilar Rey protagonizarán un recital poético.

Las Jornadas Culturales de La Investigadora, que tienen entrada libre, se celebrarán del 10 al 18 de octubre. Los actos se iniciarán el jueves 10 de octubre, a las 20.15 horas, con una actuación del grupo folclórico Renacer que ofrecerá un recital de música tradicional. Al día siguiente, y a la misma hora, se presentará el libro Bajo el sol de los muertos, segunda novela de Roberto A. Cabrera, quien ha obtenido varios premios literarios y se dedica a la labor docente. El investigador y también escritor Anelio Rodríguez Concepción comentará la obra y trazará un perfil del autor.

El 14 de octubre, José de la Fuente, restaurador del Museo Nacional del Prado, ofrecerá la conferencia Experiencias de un restaurador en el Museo del Prado y en La Palma. El martes 15 de octubre, Nicolás Hernández Gómez ofrecerá la conferencia El Perfume. Seguidamente, se pondrá en escena la obra ¿En serio o en broma?, del artista y compositor José Luis Martín Teixé.

El jueves 17 de octubre, también a las 20.15 horas, se presentará la ponencia César Manrique, arte, naturaleza y compromiso, a cargo de Alfredo Díaz Gutiérrez, portavoz de la Fundación Cesar Manrique y director de su departamento pedagógico. Ha presentado ponencias en numerosos foros universitarios del país y es autor de diversas publicaciones sobre el pensamiento, la obra y el modelo de desarrollo turístico que Manrique propuso e implantó en Lanzarote en la segunda mitad del siglo XX.

Las Jornadas Culturales concluirán el 18 de octubre con la conferencia Desarrollo (in)sostenible, que protagonizará Antonio Machado Carrillo, entomólogo, editor jefe del Journal for Nature Conservation, miembro numerario de la World Academy of Art and Sciencie y de la Academia Canaria de la Lengua.