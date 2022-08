Nace ‘La Palma Summer Con’, el primer gran evento para ‘gamers’ que se celebrará en El Paso

La Palma estrena este mes de agosto su gran cita tecnológica con la realización “del mayor evento para aficionados a los videojuegos y a las nuevas tendencias”. El pabellón polideportivo de El Paso se transformará en el epicentro de los ‘gamers’ con la celebración por primera vez de La Palma Summer Con-Lan Party, del 19 al 22 de agosto, organizada por El Time Eventos y TLP Tenerife en colaboración con el Ayuntamiento de El Paso y la Consejería de Nuevas Tecnologías del Cabildo Insular, informa en nota de prensa la organización.

“La gran cita tecnológica del verano se enmarca en la programación del mayor evento juvenil proyectado en la Isla Bonita, el ‘ResisTIME LiveFest’, un nuevo festival en el que durante 10 días (del 18 al 27 de agosto) desarrolla multitud de actividades, entre las que se encuentran tres grandes conciertos con artistas como DUKI, Hombres G, Dvicio, Cruz Cafuné, Recycled J, Marc Seguí o Lalo Ebratt”, señala.

Para ello el espacio del Polideportivo de El Paso acogerá un gran salón tecnológico en el que se ofrecerá:

-Zona LAN: Es la zona del evento abierta 24h para aquellos gamers que traen su equipo informático y disfrutan en comunidad del evento, jugando entre ellos, interactuando con la animación del escenario nocturno y realizando actividades exclusivas para ellos. Estos gamers podrán dormir en el evento con casetas de campaña dispuestas por la propia organización.

-Gaming Experience: Zona dedicada al mundo de los videojuegos. Los y las visitantes diarios conocerán novedades, se reunirán, jugarán a modo de ocio y esparcimiento, tanto juegos individuales, como en equipo, en familia y juegos que combinen la actividad física y el videojuego. Incluye espacios de: PCs, Consolas, OMNI y Just Dance.

-Competiciones diarias: Para diferentes juegos se realizarán competiciones de duración 1 día, premiando a los diferentes ganadores y subcampeones. Dependiendo del juego serán por equipos o de manera individual (pudiendo estar en equipos o presentándose de manera individual). Ejemplos de torneos: Mario Kart 8 Deluxe - FIFA 22, Gran Turismo 7…

-Juego Libre: Se pondrá a disposición del visitante diferentes zonas donde poder acudir y jugar libremente por turnos, pudiendo ser de manera individual, en equipo, en familia, etc. Ejemplos de juego libre: Pokémon Arceus, Horizon Forbidden West - Elder Ring, Gran Turismo 7, Kirby y la Tierra Olvidada - The King of Fighters XV.

La Palma Summer Con contará con lo último en tecnología de realidad virtual y en simuladores (especialmente automovilísticos) para que la experiencia de los asistentes sea lo más completa posible.

Los esports contarán con torneos para todos los niveles, con los famosos juegos de Riot Games: League of Legends y Valorant. Se podrá disfrutar de competiciones de FIFA 22, Fall Guys, Mario Kart o Super Smash Bros. Ultimate, entre otros.

Además, en el Escenario Summer, con pantalla LED, se desarrollarán todo tipo de actividades de animación, proyecciones visuales, exhibiciones y concursos. Incluye exhibiciones de Cosplay y concursos de K-Pop, dos de las corrientes vanguardistas más seguidas por los jóvenes.

En el marco de esta gran cita tecnológica se contará con la presencia de varios influencers de las redes sociales más importantes, especialmente Tik Tok o algunos de los gamers y youtubers más seguidos por los aficionados.

Las entradas para La Palma Summer Con-Lan Party ya se encuentran a la venta en la web de los eventos, en este enlace , así como en Tomaticket al precio de 6 euros para el pase diario y 15 euros la entrada para todo el fin de semana y de 40 euros para los gammers de la Lan Party que pernocten en el evento.