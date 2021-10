Un vecino de Tijarafe crea el lema ‘De aquí no me voy’ para “dar ánimos” y que nadie piense en abandonar La Palma por el volcán

Quiere evitar que el ánimo de los palmeros y palmeras decaiga por el devastador volcán de Cumbre Vieja, que sigue arrasando casas y fincas, borrando la huella de hombres y mujeres que durante muchos años se han dejado la piel para convertir una parte de La Palma en un territorio próspero. Raúl Aguiar, vecino de Tijarafe y especialistas en instalaciones industriales, está al borde de sus fuerzas tras jornadas de intenso trabajo para reconstruir a numerosas empresas afectadas por la erupción, una tarea que, en muchos casos, ha realizado de manera altruista, especialmente en el sector lácteo. Pero aún así, ha tenido tiempo de crear el lema ‘Yo de aquí no me voy’ que está difundiendo en redes sociales con el fin de que ningún habitante de La Palma “piense en abandonar la isla”.

El lema con el mapa de La Palma “está inspirado en la desolación y las ganas que te pueden dar de tirar la toalla y marcharte. Eso no va con el pueblo palmero, que ante un problema nos hacemos más fuertes, especialmente ahora que nos necesitamos más que nunca”, ha relatado a este periódico. “Y si alguien está bajo de energía que se inspire y siga luchando, que este volcán nos hace más fuertes y más unidos”, asegura, y resume: “En definitiva, esta erupción no va a conseguir que nadie abandone La Palma”. “El volcán no va a ver rendido a este pueblo palmero”, concluye.