Falsa alarma de un bañista en apuros en la playa de la capital

Todo ha quedado en una falsa alarma. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el Puerto de Santa Cruz de La palma han participado en la tarde de este jueves en la búsqueda de un bañista en la playa de la capital que supuestamente se encontraba en apuros. El 112 recibió una llamada alertando del suceso y activó el dispositivo de emergencia.

El helicóptero y la embarcación han rastreado el tramo del litoral de la playa y no han localizado a ninguna persona en apuros, por lo que se ha suspendido la búsqueda. Uno de los socorristas de esta zona de baño ha asegurado a este digital que ellos no habían realizado ninguna llamada de emergencia. El mar tiene viento y registra un importante oleaje por lo no había gente bañándose.

En el operativo también han intervenido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

La operación de búsqueda ha originado una gran expectación en la Avenida Marítima.

Otra imagen del helicóptero del GES y la embarcación de Salvamar, este jueves, en las tareas de búsqueda. LUZ RODRÍGUEZ

El Ayuntamiento recuerda en un comunicado que "activar un operativo de emergencia supone un importante despliegue de medios humanos y materiales (se han movilizado Policía Local, SOAC La Palma SL, helicóptero del GES y Salvamar) que deben estar disponibles en caso de que se produzca una verdadera emergencia. Un falso aviso no solo es una temeridad, puede ser constitutivo de delito" y hace "un llamamiento a la responsabilidad".