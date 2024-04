A pestilente executoria anticonstitucional dos partidos españois das dereitas extremas, coa decisiva colaboración dos seus cómplices nos grandes grupos mediáticos e mais nas altas instancias das institucións do poder xudicial, embarcados todos eles nunha porca guerra sediciosa de acoso e derrubo contra o actual goberno lexitimado por una maioría progresista nas Cortes do Estado, ven de acadar o seu paroxismo.

Despois de máis dun lustro de ensaios previos cun CGPJ secuestrado, as fake news deseñadas con vocación de orballo, a destrución planificada de referentes políticos da esquerda ou o acoso por terra, mar e aire de gobernos municipais e autonómicos, semella que entramos nunha escalada bélica imparable que ten por obxectivo por en cuestión a nosa democracia. A historia non se repite, pero ten vasos comunicantes na espiral que nos conecta co pasado, e nos últimos tempos estásenos a pór cara de República de Weimar.

Vivimos dende hai anos instalados no esperpento de Valle-Inclán nunha deformación da realidade onde o grotesco é a voz de cada día e a ocultación do relevante constitúe o modus operandi, por iso compre falar con claridade.

Despois de non ter conseguido o seu obxectivo pola vía electoral en xullo do 2023 está en curso un golpe de estado á portuguesa que, no Reino de España, non pretende tan só acabar coas actuais políticas progresistas a prol da maioría social, senón baleirar definitivamente de contido as normas constitucionais que estatúen os dereitos e liberdades democráticas da cidadanía e mais os preceptos que garanten das mesmas.

Conseguirían así aqueles que o impulsan, reinstaurar un réxime totalitario de facto disfrazado de maioría absoluta exercida como partido único, nunhas cámaras de representantes nas que a cidadanía democrática, carecería de representación efectiva para a defensa dos dereitos do común cidadán.

Coa colaboración do partido neo-nazi nomeado Vox, esta viría ser unha versión ditatorial que iría máis aló da onda reaccionaria dos gobernos do PP presididos por M. Rajoy após as eleccións de 2011; unha baixada sen retorno aos infernos do franquismo sociolóxico medio século despois do seu remate formal, con monifates ignaros á fronte das institucións, simples monecos de ventrílocuo do auténtico poder oculto detrás da tremoia política.

Perante esta gravísima situación crítica, só o exercicio pola cidadanía da soberanía democrática da que ela é titular, é dicir, da democracia participativa, pode impedir a catástrofe social e política que as forzas antidemocráticas tentan provocar.

É por iso que nós, con toda a modestia e humildade, e a consciencia plena da nosa cativa dimensión política e as nosas modestas forzas, mais tamén con toda a teimosa enerxía das loitadoras e loitadores que nunca desertan, facemos un chamamento a toda a cidadanía demócrata a mobilizarse xa, en todas as formas e por todos os medios ao seu alcanzo, contra os que enmerdan a política institucional, boicotean as políticas progresistas, difaman e calumnian a quen as executan, e pretenden confinar á cidadanía toda do estado español nun campo de concentración virtual.