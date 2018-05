Australia Navarro: "La moción de censura es irresponsable y mala para Canarias"

La secretaria genera del PP en Canarias, María Australia Navarro, ha manifestado que la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supone "una irresponsabilidad" y es "mala" para el archipiélago.



En declaraciones a los periodistas, Navarro se ha remitido a las manifestaciones efectuadas esta misma mañana por Rajoy y ha defendido que no existen razones que justifiquen la iniciativa del PSOE.



El Gobierno que preside Mariano Rajoy genera "confianza y estabilidad", por lo que la moción de censura registrada por los socialistas en el Congreso de los Diputados supone una "irresponsabilidad" y se basa en información "falsa".



La sentencia dictada por la Audiencia Nacional del caso Gürtel "no condena al PP ni al Gobierno de la Nación", ha alegado Navarro, solo determina su responsabilidad civil a título lucrativo, porque "no conocía" los hechos delictivos cometidos por la trama.



Además, la sentencia va a ser recurrida, ha señalado la número 2 del partido en Canarias, quien también ha aludido al voto particular del magistrado que era partidario de exigir al PP de esa responsabilidad civil.



La dirigente popular ha destacado la importancia de esta sentencia, así como en España existen medios para combatir la corrupción, de manera que "quien la hace la paga" y se "condena de manera contundente".



No obstante, ello no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, porque son "miles los cargos públicos del PP y de otros partidos que trabajan día a día de forma honrada", ha recalcado Navarro.



A su juicio, la moción de censura presentada por el PSOE "produce inestabilidad y perjudica a la recuperación económica del país y es malo para Canarias" porque los Presupuestos Generales del Estado que se acaban de aprobar en el Congreso de los Diputados "son históricos para las islas".



Así mismo, la secretaria general del PP canario ha recordado que en las Cortes se tramitan en este momento asuntos fundamentales para el archipiélago como el nuevo Estatuto de Autonomía, el bloque económico del Régimen Económico y Fiscal y la reforma electoral canaria.



Para Navarro, la moción de censura responde al "afán de Pedro Sánchez por llegar a La Moncloa cómo sea y con quién sea, de la mano de los populistas, los independentistas y los nacionalistas radicales".