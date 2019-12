CC presenta casi 400 enmiendas al presupuesto canario y aboga por aumentar el gasto educativo hasta el 4,6% del PIB

El Grupo Nacionalista Canario ha presentado este jueves 394 enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, 314 de las cuales modifican los estados financieros y 80, el texto articulado.

El objetivo es "ajustar la política fiscal injusta que quiere imponer el Gobierno de Canarias, a pesar de los buenos datos de la Hacienda Canaria, y mejorar los servicios sociales, el empleo público y las infraestructuras sanitarias y educativas", indica en una nota.

En este sentido, de las enmiendas al articulado destacan las que insisten en derivar el superávit a los servicios públicos esenciales e intentar elevar el gasto no financiero computable que permita, por ejemplo, el aumento de los recursos económicos destinados al sistema educativo, para que en 2020 suponga el 4,67% de gasto público sobre el PIB nominal.

"Insistimos en mantener la imposición al consumo de energía eléctrica al tipo 0 a todos los consumidores, y mantener el IGIC al 6,5% y, en coherencia, también para las importaciones", señalan.

También se introducen dos enmiendas en defensa del Fondo de Desarrollo de Canarias, a la espera de ver cómo materialice definitivamente el Gobierno la rectificación planteada ayer en la entrega de recursos a los cabildos.

Asimismo, en el ámbito de Derechos Sociales, los nacionalistas corrigen la dotación presupuestaria de la Renta Ciudadana, pues "no existe tal concepto cuando no hay una ley aprobada con ese nombre y no puede haber referencias a la misma cuando todavía no existe".

En el texto articulado plantean otras modificaciones que van dirigidas a asegurar el marco de negociación y los acuerdos sindicales con los empleados públicos, iniciado en la pasada legislatura, para que los profesionales puedan seguir recuperando derechos perdidos y articulando otros nuevos: sexenios, complemento de productividad, posibilitar el aumento del Fondo de Acción social, estabilización y consolidación de empleo temporal, promoción interna, entre otros.

En materia de vivienda, CC-PNC exige a las entidades sujetas al régimen especial de arrendamiento de viviendas que las destinen a los colectivos más desfavorecidos, al tiempo que se impida la realización de operaciones entre las entidades y los parientes de consejeros o administradores de ambas sociedades, para evitar la especulación en un ámbito tan sensible para la población.

En este sentido, renominan partidas por importe de 7.776.400 euros para reposición y rehabilitación de viviendas públicas en Gran Canaria, La Gomera y La Palma.

En cuanto al colectivo de pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados a Canarias, se incluye una partida porque sus "difíciles circunstancias" se mantienen.

Asimismo, reclaman apoyo público para las familias para fomentar el acceso a la educación 0 a 3 años dado que aún no hay una oferta pública suficiente.

Enmiendas a los Estados financieros

En cuanto a los estados financieros, las 314 enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista han puesto el foco en la diversificación de la obra pública, tanto en infraestructura viaria como turística, posibilitando la generación de empleo.

En este sentido, se reasignan 52.847.22 euros en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, cuyo montante máximo va dirigido a proyectos de infraestructuras viarias en todas las islas y cumplir con uno de sus compromisos desde la pasada legislatura, abaratar el coste del combustible para el transporte profesional en las islas no capitalinas, con 1,5 millones para las islas verdes y 1,6 millones en el caso de Lanzarote y Fuerteventura.

Fondo de contingencia para el turismo

Para rehabilitación de infraestructuras y zonas turísticas, el Grupo Nacionalista propone enmiendas por valor de 8.269.000 euros en todas las islas.

Además, hay una enmienda de 700.000 euros para contar con un Fondo de contingencia ante sucesos inesperados en el sector, como la reciente quiebra de Thomas Cook y más de cuatro millones de euros para la proyección y obra de puertos y refugios pesqueros en Canarias: Morro Jable, El Cotillo, Tazacorte, Fonsalía, El Pris, Puerto de la Cruz, El Roquete y Puerto de Órzola.

En el sector primario, reasignan 3,9 millones de euros para facilitar proyectos de riego, rehabilitación de medianías y fomentar el acceso al sector de los jóvenes y 4.897.646 euros para obras de mejora y saneamiento en localidades como Yaiza, Puerto Rosario y Sur de Gran Canaria.

Como medida específica para La Graciosa, plantean 1 millón de euros para actuaciones en el medio natural de la isla.

En el área sanitaria cubren un "vacío" que dejó el Gobierno en el presupuesto caso de la subvención a los cabildos y fundaciones para la atención de las drogodependencias.

Además añaden 6,5 millones de euros a un plan de contingencia de la Atención Primaria, 900 millones de euros para la implantación de la Atención Temprana, dos millones más en ayudas al alojamiento de pacientes y acompañantes trasladados a su hospital de referencia y el avance de las infraestructuras sanitarias en todas las islas.

En este concepto plantean enmiendas por valor de 21 millones de euros a los dos hospitales de referencia de Tenerife, al Hospital del Sur de Tenerife, al Hospital de La Palma, a centros de Salud de Gran Canaria, al Hospital de Fuerteventura, a centros de salud de El Hierro y al Hospital José Molina Orosa, de Lanzarote, entre otros.

Cumplir la ley de servicios sociales

Para cumplir la Ley de Servicios Sociales abogan por destinar 25 millones directamente y no a la renta ciudadana, reasignando 21.386.000 sin contar los 5.201.260 euros que destinan para la PCI y la lucha contra la pobreza.

En el área de Educación también se modifican 1,2 millones de euros para la implantación de la red de atención temprana; 1 millón de euros para ayudas a estudios universitarios; 900.000 euros para ayudas al transporte de estudiantes de las islas no capitalinas, 200.000 al apoyo al silbo gomero y 1.550.000 euros al monumento Risco Caído.

A ellas se unen enmiendas para el fomento a la lectura, con 115.000 euros, 300.000 euros para la rehabilitación del Ateneo de La Laguna; 2,3 millones de euros para los ciclos formativos y 250.000 euros para la Escuela de Actores.

En el apartado de infraestructuras educativas, "se ha hecho una redistribución más justa de los fondos para todos aquellos proyectos de obras de rehabilitación o mejora de centros escolares que estaban previstos en La Palma, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote, por un total de 18.075.000 euros".

Además, en La Gomera se reasignan 750.000 euros para un polideportivo y otros 500.000 euros para el Palacio Insular de Congresos.