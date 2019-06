NC critica que el PSOE "pone en peligro el cambio en Canarias" con pactos "incoherentes" en Telde o en Santa Lucía

Nueva Canarias ha acusado al PSOE de estar "poniendo en peligro" el acuerdo que ambos partidos negocian para conformar un Gobierno de cambio en las islas con sus pactos en las ciudades de Telde y Santa Lucía y le advierte de que, si persevera en esa línea, está dispuesta a escuchar a CC.



"El PSOE está poniendo en peligro el cambio en Canarias con sus incoherentes pactos en Santa Lucía o en Telde, con las derechas, sin programa y con el único fin de desplazar a Nueva Canarias, fuerza más votada en ambos casos", asegura el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, en un comunicado difundido en Facebook.



Ramírez lanza este aviso después de que el PSOE haya pactado gobernar la segunda ciudad de Gran Canaria, Telde, con el PP, Ciuca y JxT, lo que envía a la oposición a la hasta ahora alcaldesa, Carmen Hernández (NC), y esté valorando un acuerdo similar en el tercer municipio de la isla, Santa Lucía, gobernado hasta ahora también por los nacionalistas, con Dunia González como regidora.



El número 3 de Nueva Canarias sostiene que el pacto de los socialistas en Telde "con las derechas" incluye, además, "la agravante" de que va a desplazar a un gobierno local que "ha hecho una excelente gestión sacando a la ciudad del descrédito y de la ruina", en referencia al equipo de su compañera Carmen Hernández.



"No es una buena noticia para el cambio progresista si se concretan las agresiones, las incoherencias, las intolerables amenazas, como ocurre en el caso del Cabildo de Gran Canaria (donde NC depende el PSOE para mantener la Presidencia en manos de Antonio Morales), y el regreso al pasado que algunos pretenden", apunta.



Ramírez matiza que su partido aún confía en "una rectificación de los socialistas y en que estos regresen a la senda de la sensatez y la coherencia, la apuesta por la regeneración y la transparencia".



Por eso, avisa al PSOE de que si toma "el camino profundamente erróneo" de apartar a NC del gobierno municipal de Telde y Santa Lucía y les "amenazan" en el Cabildo de Gran Canaria, llevarán el asunto a su Ejecutiva. "Y veremos las consecuencias que tiene".



El mensaje que Ramírez dirige en este comunicado al PSOE contiene otra advertencia: están dispuestos a escuchar las propuestas que realice Coalición Canaria, lo que abriría un escenario diferente de negociaciones a los dos supuestos que hasta ahora se habían planteado.



"NC está dispuesta al diálogo con las distintas fuerzas políticas. Y si nos llama CC para dialogar, hablaremos de lo que hay que hacer en esta tierra para mejorarla. Nuestra línea roja es la defensa del interés general, los programas de cambio, el que Canarias esté bien colocada en el marco del Estado español y que las políticas públicas sean prioritarias para reducir los actuales niveles de desigualdad, desempleo y pobreza", añade.



Carmelo Ramírez precisa que su preferencia es por un gobierno de progreso, pero también señala que "no puede ser que hasta el sábado 15 (fecha de constitución de las nuevas corporaciones locales) valga todo, como si los ayuntamientos y cabildos no influyeran en la vida de la gente", para, a partir de entonces, "hablar sin problemas del Gobierno como si no hubiese ocurrido nada".



"Ese juego no vale", sentencia