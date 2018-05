Clavijo dice que CC no va a "improvisar" y no será "cómplice" de una censura con "radicales e independentistas"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este miércoles que su partido (CC) no va a "improvisar" y no prestará su apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez para no ser "cómplice" de "radicales e independentistas".

En declaraciones a los periodistas durante su visita al arrastre de ganado 'Pedro Molina', ha comentado que Canarias "se juega muchísimo" en los próximos meses en las Cortes porque aún está pendiente la aprobación del REF económico, su anclaje al Estatuto de Autonomía y el nuevo sistema de financiación.

Clavijo ha insistido en que hay que dar "estabilidad" al país, y aunque reconoce que la sentencia de la trama Gürtel marca "un antes y un después" en España y su partido es "intransigente" con la corrupción, señala que no pueden sumarse a una moción de censura "sin saber adónde se va ni para qué ni con quién".

"Si no sabemos hacia dónde vamos no sabemos si podemos participar", ha destacado, remarcando que no le gusta "hacer apuestas ni tirar los dados".