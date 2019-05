Nueva Canarias se compromete con una renta de ciudadanía de 600 euros

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Gobierno canario, Román Rodríguez, se ha comprometido este sábado a establecer en las islas una renta de ciudadanía de al menos 600 euros al mes, para garantizar una vida "mínimamente digna a todos los ciudadanos".



Román Rodríguez ha anunciado esta compromiso durante la presentación de la candidatura de Hilario Rodríguez a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, y recordó que establecer una renta de ciudadanía en Canarias es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía recientemente renovado.



El candidato de Nueva Canarias ha insistido en que no habrá nadie en el archipiélago canario que, teniendo necesidades, no disponga de una renta mínima de 600 euros al mes para que pueda tener una vida digna, y aseguró que hay capacidad legal y financiera para cumplir este compromiso.



Román Rodriguez dijo que Canarias es la comunidad autónoma de España con más desempleo, el 21 por ciento de la población activa, y también es la región con los peores salarios y con una tasa de pobreza del 40,2 por ciento, pero, subrayó, no hay "ni una sola medida" para combatir la pobreza.



Lo que propone Nueva Canarias está "contrastado" pues funciona en varios países europes y en comunidades autónomas como Extremadura, Baleares, Asturias y País Vasco, señaló Román Rodríguez, quien puso a esa última región como ejemplo, ya que se aplica desde hace doce años.



Explicó que la renta de ciudadanía se aplicará de forma que quienes tienen una pensión de 300 euros recibirán otros 300, mientras que a quienes no perciben ingresos se les aportarán 600 euros, y en el caso de personas jóvenes la ayuda se vinculará a la formación y a la integración laboral.



Román Rodríguez destacó que la renta de ciudadanía es de "justicia" en la comunidad autónoma con más desigualdad y pobreza del Estado español.



La cantidad de 600 euros será el mínimos, pues en el caso de que se tengan hijos será superior, ya que se trata de garantizar una vida "mínimamente digna" a los ciudadanos, reiteró el candidato de Nueva Canarias a la Presidencia del Gobierno regional.



El candidato de Nueva Canarias a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Hilario Rodríguez, indicó que se presenta con la idea firma de cambiar la capital tinerfeña porque "no está bien", y añadió que la plancha que encabeza llega desde los barrios para impulsar una nueva forma de gobierno municipal.



Hilario Rodríguez, que fue concejal con CC hace dos mandatos, señaló que durante los cuatro años que ha estado fuera de la corporación municipal ha confirmado el "abandono" en el que está la ciudad, en la que, continuó, faltan guarderías municipales y , "aunque no lo parezca, muchas personas pasan necesidades".



El candidato de Nueva Canarias resaltó el trabajo que las organizaciones no gubernamentales hace en el reparto de alimentos en la capital tinerfeña, donde, dijo, hay muchas personas con problemas de manutención.



Hilario Rodríguez manifestó que en Santa Cruz de Tenerife solo hay dos guarderías municipales, una en el barrio de Añaza y otra en el de Ofra, mientras unos 900 niños demandan este tipo de instalaciones en la capital tinerfeña.



También criticó el candidato de Nueva Canarias que en Santa Cruz de Tenerife "hace muchos años" que no se construyen viviendas sociales, y aseguró que en la ciudad "hay muchas cosas que cambiar y mejorar".