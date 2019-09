El PSOE de Canarias presentará los mismos candidatos a las urnas el 10N

El PSOE de Canarias presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre los mismos candidatos que en los comicios de abril, según decidió la Ejecutiva Federal y ha ratificado este lunes la Ejecutiva Regional, ha informado el secretario general, Ángel Víctor Torres.



El único cambio es el de Pedro Anatael Meneses, que sustituye en el segundo puesto de la lista al Senado por la isla de Tenerife a José Antonio Valbuena, en la actualidad consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.



El PSOE canario espera conseguir un mejor resultado electoral al Congreso de los Diputados y mantener su representación actual en el Senado. Los socialistas manejan una encuesta según la cual podrían obtener el 40% de las votos en las próximas elecciones, ha asegurado Torres.



Respecto a cómo puede afectar la aparición del partido Más País, Torres ha dicho que "es una incógnita" y que los partidos políticos nuevos generan expectativas, pero luego hay que confirmarlas.



Sobre la alianza electoral que Nueva Canarias y Coalición Canaria han suscrito para concurrir de manera conjunta a las próximas elecciones, el secretario general del PSOE de Canarias ha dicho que respeta las decisiones de otras formaciones políticas y ha destacado que NC se alía con un partido que "ha sido desalojado del Gobierno de Canarias".



Según ha asegurado, el PSOE no ha mantenido ninguna reunión con NC para una posible alianza electoral aunque algunas voces socialistas se han mostrado a favor de esa posibilidad.



Por otra parte, la Ejecutiva Regional del PSOE ha guardado un minuto de silencio por la mujer asesinada este lunes por su expareja en Las Palmas de Gran Canaria, ha dicho Torres, quien ha insistido en que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para poner fin a "esta lacra social".



Por ello cree necesario que se mantenga la financiación para las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género, tal como el PSOE defiende.



"No se puede dar un paso atrás" en esa cuestión, ha apuntado Torres, quien ha recordado que algunos partidos ponen en cuestión las políticas que se desarrollan con ese objetivo.



El secretario general de los socialistas ha destacado que en lo que va de año han muerto en Canarias siete mujeres y un niño como consecuencia de la violencia machista, lo que demuestra la necesidad de no bajar la guardia.



En cuanto a la crisis originada por la quiebra del operador turístico Thomas Cook, ha señalado que la comisión interministerial se reunirá esta semana para abordar el asunto y prevé tomar diversas medidas.



Torres ha recordado que las empresas afectadas por la quiebra que lo deseen pueden aplazar sus pagos a la Seguridad Social, y aquellas que así lo han decidido han remitido sus datos y a partir de ahora habrá una negociación.



Asimismo, ha recordado que "es clave mantener los puestos de trabajo" y ya se trabaja para lograr ese fin.



El secretario general socialista ha informado también de que la la Ejecutiva Regional ha ratificado la candidatura de la alcaldesa de Candelaria, María Brito, a presidir la Federación Canaria de Municipios (FECAM), lo que la puede convertir en la primera mujer en ocupar ese cargo