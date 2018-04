El Parlamento rechaza a los dos candidatos para Diputado del Común

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este martes, en votación secreta, a los dos candidatos para Diputado del Común, al no haber alcanzado ninguno de ellos el apoyo de las tres quintas partes del pleno, equivalente a 36 diputados.



El socialista Rafael Yanes, presentado por el PSOE, recibió 18 votos a favor, uno en contra, uno en blanco y 26 abstenciones. Mientras, l a independiente Dulce Álvarez, candidata a diputada del Común propuesta por Podemos, consiguió doce votos a favor.



Al no haber conseguido ningún candidato la mayoría necesaria, la Ley del Diputado del Común prevé que las dos propuestas puedan someterse de nuevo a la consideración del pleno para otra votación cuya fecha decidirá la Junta de Portavoces.



Si no obtuviese la mayoría indicada, la comisión parlamentaria formulará una nueva propuesta en el plazo máximo de un mes.



Al no haber nuevo Diputado del Común el actual, Jerónimo Saavedra, continúa con su mandato prorrogado, a pesar de que ya concluyó hace más de un año.



La designación de Rafael Yanes como Diputado del Común había sido pactada por CC, PSOE y PP dentro de un acuerdo más amplio para renovar la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo de Canarias, pero el pacto se rompió entre acusaciones cruzadas entre esos partidos de anteponer los intereses partidistas de cada uno sobre los de los ciudadanos.