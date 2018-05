Podemos acusa al Gobierno de Canarias de "obstruccionismo" por no justificar los gastos de las cumbres del clima

Podemos ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de tener una "actitud obstruccionista" con la oposición por seguir sin justificar los gastos ocasionados por enviar representantes canarios a las cumbres del clima de París en 2015 y la de Marrakech en 2016 y no entregarle las conclusiones de las mismas.

La tesis que defiende el diputado de Podemos Manuel Marrero es sencilla. Si el Gobierno de Canarias ha destinado fondos públicos para enviar a una delegación canaria a una cumbre del clima - 1.463,75 euros en el caso de la de 2016-, las personas que van tienen que argumentar su asistencia y contar cómo han repercutido en la sociedad canaria los encuentros mantenidos en estas citas. Y así ha vuelto a insistir este martes el político en la Comisión Parlamentaria de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, donde le ha preguntado a la consejera Nieves Lady Barreto sobre los informes realizados en las dos citas.

Marrero ha recalcado que “si lo volvemos a traer” (quinta vez que el diputado cuestiona sobre estas dos citas) “es porque después de unos meses no nos han enviado información alguna al respecto y porque las respuestas son insatisfactorias, ese es el motivo por el que reiteramos por estas preguntas”, señaló el diputado. Además, mostró la información publicada en Canarias Ahora en la que se desveló que la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, aprovechó la cumbre de Marrakech para, una vez concluida, quedarse de vacaciones en la ciudad africana, aparte de no justificar las reuniones mantenidas en la COP22. Pérez acudió a Marrakech durante dos semanas, una para acudir a la COP22 y la otra de vacaciones, pero los billetes de avión de ida y vuelta, 641,48 euros, fueron sufragados con dinero público . Así, la política tinerfeña viajó a Marruecos el 13 de noviembre, a pesar de que la cita comenzó el 7 de ese mes, y regresó el 24 de noviembre, una semana después de que concluyera la cumbre.

“Cuando se usa dinero público la sociedad canaria debiera conocer suficientemente qué ha hecho un cargo público, qué objetivos han habido y plantear algún tipo de informe, queremos saber la utilidad, a qué actividades asistió y cuál fue la agenda pública y qué información le traspasó al Gobierno de Canarias como consecuencia de la asistencia a Marrakech”, cuestionó Marrero a Barreto, a la que también le dijo que espera que sea “la última vez que tengamos que preguntarle en esta legislatura”.

Así mismo, el diputado le dijo a la consejera que “no nos vale que usted se salga por los cerros de Úbeda” con la respuesta, recordando las palabras dichas por Barreto hace justo una semana en el Parlamento de Canarias, cuando no justificó la presencia de Blanca Pérez en Marrakech y le acusó a Podemos de banalizar con el cambio climático, algo que rechaza Marrero, que insiste en que el calentamiento global “no solo es una preocupación social que en Canarias debería ser una prioridad en plantear medidas para combatirlo, es una de nuestras prioridades. No es una cuestión privada, ni banal, es una actividad pública y estamos en condiciones de exigir respuestas adecuadas”.

Marrero también planteó a la encargada de Política Territorial que le trasladara las actas e informes del Observatorio Canario del Cambio Climático para conocer las actividades que ha hecho desde su fundación y los beneficios que este está aportando a la sociedad canaria. El Gobierno defendió que este organismo se fundó gracias en parte a las reuniones mantenidas en París y Marrakech, pero sin embargo, no especifica qué encuentros fueron los que permitieron sacar adelante el Observatorio. Cuando este periódico, a través del Portal de Transparencia, cuestionó sobre las actividades realizadas por Blanca Pérez en la COP22, esta no destacó en su respuesta estas reuniones.

La respuesta de Barreto fue breve y le volvió a trasladar al político de Podemos que la delegación canaria va dentro del paraguas de España y que por tanto el informe es el del Estado. “Es la quinta vez que le respondo, no puedo cambiar el contenido de mi respuesta porque el contenido es el que es, lo malo sería que la respuesta sea distinta porque entonces no diría la verdad”, subrayó.

"Puede ser que no le guste mi respuesta, que no le guste la de nadie de mi Consejería, puede ser que no esté de acuerdo con mi contenido, pero mi respuesta es la que es y no va a cambiar por mucho que me pregunte”, redundó la consejera.

En cuanto a las vacaciones de Blanca Pérez a raíz de la Cumbre de Marrakech, la consejera hizo hincapié en que no tiene por qué desvelar “la actividad privada de nadie y la pública es pública y transparente y se conoce, se pasa información por escrito, no voy a responder de los titulares de nadie, mi respuesta siempre va a ser la misma, agradeceré que me lo siga preguntando porque aprovecharé para hablar del cambio climático”. Sobre el Observatorio Canario del Cambio Climático, no se pronunció.

En conclusión, el Gobierno sigue yéndose por los cerros de Úbeda sobre este asunto y da a entender que los responsables canarios solo hicieron acto de presencia en las dos citas, amparándose en que iba dentro de la delegación española.