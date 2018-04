La responsable de medioambiente del Gobierno de Canarias fue de vacaciones a la Cumbre del Clima de Marrakech

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez (Coalición Canaria), disfrutó en 2016 de unas vacaciones en las que los vuelos, más de 600 euros, fueron pagados con dinero público. La política tinerfeña acudió a la Cumbre del Clima de Marrakech, celebrada entre los días 7 y 18 de noviembre de ese año, y aprovechó esta cita para encubrir sus días de descanso puesto que voló hasta la ciudad africana el 13 de noviembre y volvió de ella el 24, una semana después de que concluyera el encuentro. El Gobierno pagó el alojamiento durante los cinco días que la estancia de Pérez coincidió con la COP22 y el resto lo desembolsó ella. La versión oficial dada por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad es que Pérez estuvo una semana más por “motivos personales” y que incluso cambió de hotel.

Según se desprende de la respuesta dada por la viceconsejera a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, vía a la que acudió este periódico dado que el gabinete de comunicación no atendió a las peticiones iniciales realizadas, el Ejecutivo autonómico desembolsó 641,48 euros en pasajes de avión con los siguientes itinerarios: el 13 de noviembre un vuelo entre Tenerife y Gran Canaria y otro entre Gran Canaria y Marrakech, ambos en Binter, y el día 24 el Marrakech – Gran Canaria en Royal Air Maroc y Gran Canaria – Tenerife en Binter. A estos gastos hay que añadir 615,27 euros para pagar las cinco noches, entre el 13 y el 17 de noviembre, en el Hotel Riad Catalina, un alojamiento de categoría cuatro estrellas; y 207 euros en pagos de dietas. En total, 1.463,75 euros.

Billetes de avión de la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias Canarias Ahora

El trabajo realizado durante la semana que Pérez cubrió la COP22 fue bastante escueto, según admite la propia viceconsejera en su respuesta por medio del Portal de Transparencia, puesto que se deduce que acudió como libre oyente dado que no realizó ninguna memoria a la vuelta de la misma. La política se justifica diciendo que el informe de conclusiones “fue realizado por la delegación española participante en la cumbre” y que como Canarias “no fue en calidad de delegación”, sino como “parte de la delegación española”, no era necesario realizarla. Así, adjunta en su respuesta las conclusiones de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, aunque el documento que entrega es la nota de prensa del citado Ministerio.

Además, revisando la página web del Gobierno de Canarias, no existe ningún comunicado sobre la presencia de una delegación canaria en la cumbre, y la única referencia a la misma tiene que ver con el acto de constitución del fallido Observatorio Canario de Cambio Climático, celebrado en abril de 2017 y en el que la consejera del área, Nieves Lady Barreto, sostenía que tanto en la cumbre de París de 2015 como en la de Marrakech del año siguiente "Canarias estuvo presente estableciendo los contactos necesarios para impulsar lo que consideramos que son dos de los objetivos claves de este Observatorio: integrar a Canarias en la red mundial de organismos públicos y privados, sociales y científicos, dedicados a trabajar sobre las causas e impactos del calentamiento global e incentivar la puesta en marcha de otros organismos similares en el área de la Región Macaronésica". Llama la atención que supuestamente el Gobierno canario haya realizado estas actividades en la cita marroquí y que para la enviada canaria no sea destacable en su respuesta a través del Portal de Transparencia. El Observatorio Canario del Cambio Climático se anunció que se crearía en 2015, se presentó en abril de 2017 y tuvo su primera comisión en diciembre del pasado año.

A pesar de que en las últimas cumbres del clima celebradas por la comunidad internacional se asume sin fisuras que las islas, litorales costeros y archipiélagos de todo el mundo son territorios especialmente vulnerables a la subida de las temperaturas, con algunos países que podrían llegar a desaparecer por la subida del nivel del mar en las próximas décadas, desde el Gobierno de Canarias nadie extrajo ninguna conclusión propia a pesar de haber mandado a una representante y haber desembolsado cerca de 1.500 euros para que pudiera estar. De hecho, en la última COP23 celebrada en Bonn no hubo ningún enviado del Ejecutivo autonómico, mientras que el Cabildo de Gran Canaria, institución que mantiene una postura antagónica en materia energética y de políticas medioambientales, sí envió a un representante.

En la petición de este periódico de la memoria de reuniones realizadas por la viceconsejera en Marrakech, Pérez respondió con un PDF con el programa de los distintos encuentros en la cumbre entre el 14 y el 17 de noviembre, alegando que “adjuntaba planificación de las jornadas”, pero sin concretar a cuáles de las citas fue. Eso sí, algunas de ellas estaban marcadas en verde, coincidiendo muchas de ellas en las horas y en salas totalmente distintas, imposibles de compatibilizar por la misma persona. También recalcó que hubo reuniones en la Sala de España con la delegación española los días 15, 16 y 17 de noviembre.

El único partido que se ha preocupado por las tareas realizadas por Pérez en Marrakech ha sido Podemos. Su parlamentario Manuel Marrero ha solicitado en reiteradas ocasiones el informe de las conclusiones de la delegación canaria asistente a las citas de 2015 y 2016. La respuesta dada por la consejera encargada del área ha sido la misma memoria remitida a este periódico, alegando que no tenían que hacer ningún dossier puesto que Canarias iba bajo el paraguas español.

Marrero explica que su terquedad en pedir los datos se debe a que la delegación canaria "está pagada con nuestros impuestos" y por ello quiere conocer las propuestas concretas que se trajeron de las dos cumbres y "qué efectos han tenido esas propuestas en las políticas canarias".

"Quiero saber la misión y después, porque eso hay que enlazarlo con que si se envía gente a estos lugares, y en el caso de Blanca Pérez está como segunda de a bordo de una consejería, quisiera saber de qué ha servido la ida a esa cumbre y si ha servido para implementar las políticas en Canarias o para empezar a aplicar algunas cuestiones, o si simplemente para un paseo turístico. No me vale que digan la misma que el Gobierno del Estado porque para eso no enviamos a gente", insiste el parlamentario de Podemos.