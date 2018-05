El Gobierno de Canarias no da explicaciones sobre las vacaciones de la viceconsejera de Medio Ambiente en Marrakech

Balones fuera. El Gobierno de Canarias no ha querido responder este martes sobre las vacaciones de la viceconsejera de Medio Ambiente del Ejecutivo, Blanca Pérez, a raíz de la Cumbre del Clima de Marrakech de 2016. A preguntas del diputado de Podemos Manuel Marrero, que le cuestionó a la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, “si le hemos pagado vacaciones”, la política de Coalición Canaria le respondió que “se dirija a ella, porque en cualquier caso es algo personal y será ella quien decida si le responde o no le responde”.

Marrero registró la pasada semana la comparecencia de Barreto a raíz de la información publicada en Canarias Ahora en la que se reflejaba que Pérez acudió a Marrakech durante dos semanas, una para acudir a la COP22 y la otra de vacaciones, pero los billetes de avión de ida y vuelta, 641,48 euros, fueron sufragados con dinero público. Así, la política tinerfeña viajó a Marruecos el 13 de noviembre, a pesar de que la cita comenzó el 7 de ese mes, y regresó el 24 de noviembre, una semana después de que concluyera la cumbre.

El diputado de Podemos recordó que ha solicitado en reiteradas ocasiones los informes realizados por el Gobierno de Canarias tanto en la Cumbre del Clima de París como la de Marrakech, insistiendo en esta segunda porque “cuando uno asiste en representación de una sociedad se supone que habrá que llevar una agenda de contactos, habrá que tener unas cuestiones preparadas y al final un informe con objetivos, contactos y actividades, nos gustaría saberlas”.

Marrero llevó al Parlamento la planificación de las jornadas de Pérez en Marrakech, un documento en el que se mostraban varias reuniones, algunas de ellas marcadas en verde, coincidiendo muchas en las horas y en salas totalmente distintas, imposibles de compatibilizar por la misma persona. Así mismo, el político recordó que la consejera cuando inauguró el Observatorio Canario del Cambio Climático dijo que había informes y que se había impulsado con encuentros en París y Marrakech, pero la viceconsejera en la respuesta dada a Canarias Ahora no destacó ninguna de estas reuniones.

Barreto volvió a justificar la ausencia de un informe por parte de la delegación canaria alegando que Pérez iba bajo el paraguas del Gobierno de España, pero aprovechó su respuesta para vender las actividades que el Ejecutivo autonómico está realizando para luchar contra el cambio climático, una postura totalmente distinta a cuando dijo en el Parlamento que no se toma en serio el cambio climático porque "es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo". Así, la política palmera enumeró actividades de su Consejería como la futura estrategia canaria contra el plástico o medidas para reducir el CO2 en colaboración de otras áreas como Industria o Hacienda.