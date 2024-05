Avanzan las negociaciones para el alto el fuego en Gaza

Las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza avanzan positivamente y Hamás se prepara para aceptar el acuerdo en las próximas horas, según ha adelantado el diario israelí 'Haaretz'. La agencia EFE también ha informado, citando fuentes palestinas implicadas en las conversaciones, que “hay un gran avance en las negociaciones” aunque el pacto aún no ha sido sellado.

Cuando se cumplen 210 días de la ofensiva israelí sobre Gaza, las conversaciones continúan en El Cairo, donde este sábado ha llegado una delegación de Hamás para estudiar el acuerdo. Allí se encuentran también los equipos mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Las conversaciones avanzan bajo la creciente presión que supone la amenaza de una invasión israelí sobre Rafah, así como la necesidad de un pacto para el gobierno estadounidense, ahora que las protestas estudiantiles han puesto de manifiesto el precio que puede pagar el presidente Joe Biden por su apoyo a la ofensiva israelí.

En la capital egipcia se encuentra incluso el director de la CIA de EEUU, después de que esta última semana el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmara en Jerusalén que “el momento de alcanzar un acuerdo es ahora”. El pacto, según han revelado fuentes de Hamás a 'Haaretz', incluye un alto el fuego a propuesta de Egipto y tanto Israel como EEUU podrían respaldarlo. La duda, aseguran, radica en sí el gobierno de Benjamin Netanyahu se comprometerá a no reanudar los ataques sobre Gaza una vez que sean liberados todos los rehenes.

El ministro israelí Benny Gantz ha declarado este sábado que su gobierno no ha recibido una respuesta formal aún de parte de Hamás y ha instado a los medios de su país que tengan “precaución” respecto a un posible acuerdo. “Les pido que esperen a los anuncios oficiales, actúen con precaución y no se vuelvan histéricos por razones políticas”, ha declarado Ganz al diario 'Times of Israel'.

Gantz ha añadido que, en el caso de que Hamás acepte la propuesta egipcia, el gabinete de guerra israelí se reunirá para valorar su posición al respecto. Hasta este fin de semana, sin embargo, Israel no ha manifestado que esté dispuesto a abandonar la ofensiva sobre Gaza ni a renunciar a la invasión de Rafah, el último refugio de la Franja para más de un millón y medio de palestinos.

La propuesta egipcia, una tregua con tres fases distintas

El pacto que valoran los equipos negociadores ha sido propuesto por la delegación egipcia y consta de tres partes distintas. La primera de ellas, con una duración de 40 días, servirá para liberar a 33 de los 128 rehenes israelíes retenidos aún por Hamás, según las fuentes consultadas por EFE. El Ejército israelí, además, se retiraría de las zonas en las que está presente en la Franja de Gaza.

La segunda fase continuará por un periodo de 42 días durante los que se liberará al resto de rehenes y se establecerá un proceso de “calma permanente en Gaza”. En la tercera y última fase, también de 42 días, Israel y Hamás intercambiarán los cadáveres de los rehenes en manos de Hamás, así como de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Posteriormente, según la agencia Associated Press, ambas partes iniciarán un plan de reconstrucción de la Franja que durará cinco años. El pacto implica también que Hamás renuncie a no reconstruir su arsenal bélico una vez terminado el conflicto.

La milicia palestina, por su parte, también ha pedido “un compromiso estadounidense por escrito para el fin incondicional de los combates”, según informa EFE. El líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, ha pedido que Israel no impida regresar al territorio ocupado de Cisjordania a los palestinos liberados a cambio de los rehenes.

Según un alto funcionario de Hamás citado por la cadena catarí Al Jazeera, el hecho de que Netanyahu insista en que Israel entrará en la ciudad de Rafah con independencia de un posible acuerdo es un “elemento clave” que también se está discutiendo hoy en las conversaciones.

Al menos 32 personas han fallecido en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas, lo que ha elevado a 34.654 el número de víctimas mortales registradas en los hospitales, además de más de 77.900 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, dependiente de Hamás.