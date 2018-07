Podemos: el único objetivo del gobierno "fallido y paralizado" de Clavijo es "sobrevivir hasta 2019"

La secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana, ha dicho este domingo que el gabinete en minoría que preside Fernando Clavijo (CC) es "un gobierno fallido y paralizado que solo ha sacado una ley de calado en tres años, que es, además, la polémica Ley del Suelo". Para la formación morada, el único objetivo del presidente canario es sobrevivir hasta las elecciones de 2019.



En un comunicado, Santana recuerda que Clavijo cumplirá este lunes 9 de julio tres años desde que fuera investido como jefe del Ejecutivo canario y le acusa de que "ignora y desprecia lo que aprueba el Parlamento, una institución en la que el presidente cada vez pasa menos tiempo".



"Da la sensación de que Clavijo está más a gusto fuera de Canarias que dentro, pues parece que le place muchísimo viajar fuera de las islas, como si fuera un ministro de Exteriores", asegura la dirigente de Podemos.



Según Santana, el balance de la acción gubernamental de Fernando Clavijo es "prácticamente la nada" y pone como ejemplo que al presidente le pareció "buena idea" la Oficina Antifraude que propuso Podemos Canarias, pero que luego les dijo que "no hay tiempo en lo que resta para sacarla adelante".



"Esta actitud viene a demostrar que ellos mismos -el Ejecutivo de CC- dan la legislatura por agotada", afirma la líder de Podemos en las islas.



A juicio de Santana, el Gobierno de Fernando Clavijo "tiene como principal objetivo y éxito sobrevivir, no está para nada más ni se le espera", y subraya que este gabinete nacionalista "pasará a la historia por no hacer nada".