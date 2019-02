Torres, sobre la intervención de Clavijo en el Debate de la Nacionalidad: "Lo mejor es que será su último discurso como presidente"

El secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que lo mejor del discurso de Fernando Clavijo en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad canaria es que será el último de Clavijo como presidente.

Torres, en declaraciones a los medios de comunicación, ha asegurado que "se acabó la etapa" de Clavijo y ha augurado que a partir de mayo, cuando se celebrarán las elecciones, se abrirá "un nuevo ciclo".



"Hemos asistido a un discurso sin alma, sin pasión sin expectativas y sin futuro", ha aseverado Torres, quien ha calificado el discurso de Clavijo de aburrido, en el que no ha lanzado ningún mensaje de optimismo.



Asimismo, ha criticado que Clavijo es "incapaz de bajar a la tierra" para saber lo que ocurre en Canarias y que no abre la puerta hacia mejor redistribución recursos entre los ciudadanos.



Todo ello pese a gozar de la mayor aportación económica que "nunca antes había tenido Canarias", pues, según Torres, los presupuestos canarios han aumentado en 1.500 millones de euros.



Ha denunciado que no hable de la lucha contra pobreza, que no proponga mejoras en la educación y no sea capaz de hacer autocrítica en dependencia.



Tampoco Clavijo ha admitido que Canarias es la región con mayor tasa desempleo y donde menos se paga por hora trabajada.



"Queríamos escuchar lo realizado y no quedarnos en propuestas de futuro", ha aseverado el secretario general del PSOE, a quien le "chirría" que Clavijo se refiera a las pensiones no contributivas y a la de educación de 0 a 3 años.