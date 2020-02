La candidatura del canario Carmelo González eleva un recurso ante la dirección de Vox por irregularidades en las primarias

La candidatura de VoxHabla, alternativa a la liderada por Santiago Abascal para dirigir el partido hasta 2024, ha presentado hoy un recurso ante la dirección por irregularidades en el proceso de elecciones internas y por haberse vulnerado tanto la ley de partidos, como el reglamento interno de la formación.



VoxHabla, cuya candidatura encabeza Carmelo González y que fue destituido de su cargo como responsable de comunicación en Las Palmas, denuncia en un escrito que el partido no ha respetado las normas y que ha habido opacidad en el proceso de elecciones internas para la candidatura a presidir el partido.



Ante ello, Vox desmintió el martes que se hubieran producido irregularidades en las elecciones internas denunciadas por la candidatura de González, que anunció el recurso presentado este miércoles y exigió la repetición del proceso.



Entre otras cuestiones, VoxHabla asegura que ni su candidatura ni la de Abascal han reunido los 4.941 avales exigidos para optar a la dirección del partido y, sin embargo, Abascal fue designado esta semana como candidato por el Comité Ejecutivo Electoral (CEL).



En el recurso, VoxHabla acusa a la dirección del partido de no respetar el plazo estipulado para presentar candidaturas y avales, así como de "incompatibilidades en los miembros" que forman el CEL o de que no se les haya facilitado información alguna sobre el censo interno y los avales para canda candidato.



Denuncian, por ello, que se ha "conculcado" el derecho a la igualdad de oportunidades al haberse negado a VoxHabla "el acceso a la información" requerida sobre las candidaturas y piden al CEL que cumpla con el criterio de transparencia que estipula la ley y la normativa interna del partido.



Entre otras cuestiones, que se identifique a las personas que forman el comité electoral para certificar que su cargo no es incompatible y que se informe sobre el censo de afiliados, así como del resultado y soporte usado para el recuento de las candidaturas de Abascal y Carmelo.



La candidatura de González ha reiterado que podría emprender acciones legales contra la dirección del partido si no se atienden sus peticiones.