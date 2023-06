Coalición Canaria aforará como senador autonómico a su líder en Lanzarote, imputado por seis delitos

El lanzaroteño Pedro San Ginés se perfila como próximo senador por la Comunidad Autónoma de Canarias por el cupo correspondiente a Coalición Canaria, según han confirmado fuentes de ese partido de modo aún no oficial. Su designación, junto a la de los otros dos senadores, que por representación parlamentaria corresponderá designar al PSOE y al Partido Popular, se efectuará una vez comience formalmente la undécima legislatura y se proceda a dar trámite a la sesión de investidura del nuevo presidente, Fernando Clavijo, lo que está previsto para los próximos días 10 y 11 de julio.

En una entrevista concedida a este periódico, el que fuera durante diez años presidente del Cabildo de Lanzarote (2009-2019) ni desmiente ni confirma su candidatura al Senado: “Es una propuesta cuya formulación no está confirmada, que yo no he pedido y que, de confirmarse, lo sería a propuesta de mi grupo político, que como sabe está liderado por Fernando Clavijo”.

Pedro San Ginés decidió apartarse de la primera línea política meses antes de las elecciones de mayo pasado por las complicaciones penales en las que se haya envuelto en los juzgados de instrucción de Arrecife, donde se le investiga por seis posibles delitos: pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios del abogado Ignacio Calatayud, su amigo. Su designación como senador lo convertiría en aforado, con lo que las causas que tiene en curso pasarían a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el canario Manuel Marchena.

A esa Sala de Marchena correspondió en 2020 y el pasado mes de marzo dar carpetazo a dos causas penales consecutivas que tenían como investigado al inminente presidente Fernando Clavijo, los llamados caso Grúas y caso Reparos, que fueron despachados por el Supremo sin ni siquiera llamarlo a declarar como investigado, a pesar de los duros escritos remitidos desde Canarias por las juezas y los fiscales que lo investigaron.

Clavijo también se acogió a la fórmula del aforamiento ante el Supremo mediante su nombramiento como senador por la Comunidad Autónoma en 2019, justo tras perder las elecciones. Prefirió esos privilegios procesales antes de quedarse como líder de la oposición en el Parlamento canario.

No fue sin embargo Clavijo el primer alto cargo de Coalición Canaria que optó por guarecerse en el Supremo. También lo hizo en 2011 con la misma fórmula pero con suerte contraria el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo en los meses más álgidos del llamado caso Las Teresitas, por el que finalmente resultó condenado a siete años de prisión. Zerolo, sin embargo, optó por renunciar a su acta de senador en 2014 después de ser condenado por el Supremo a ocho años de inhabilitación especial por adjudicar unas obras ilegalmente, por lo que fue juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la causa que le llevó a la cárcel. Ahora goza del tercer grado penitenciario.

El caso de Pedro San Ginés es igual de endiablado porque, además de la instrucción en la que se investigan los contratos del Cabildo de Lanzarote con el abogado Ignacio Calatayud, también investigado junto a su esposa, está a punto de sentarse en el banquillo como acusado por un presunto delito de denuncia falsa. Le acusa la hija de un empresario que falleció arruinado tras ser víctima de lo que la familia considera una persecución promovida por Sanginés desde el Cabildo lanzaroteño por unos contratos con la empresa pública responsable de los centros turísticos de esa Corporación que él tachó de fraudulentos.

Pedro San Ginés: “Nunca dije que dejaría la política”

El aspirante a senador por la Comunidad Autónoma sostiene que aforarse sólo podría perjudicarle: “Procesalmente no me conviene para nada tener que explicar de nuevo, en este caso al Supremo, la enorme trama de ocultación de informes y documentos oficiales para incriminarme”

Pedro San Ginés no contesta la llamada de Canarias Ahora. En su buzón de voz se reproduce un extraño mensaje que explica que el número llamado “no está accesible”. Pero sí responde a los mensajes de WhatsApp poniendo como condición al periodista que sus respuestas sean reproducidas íntegramente. Ni confirma ni desmiente que vaya a ser uno de los tres próximos senadores en representación de la Comunidad Autónoma gracias al cupo que tiene su partido, Coalición Canaria, pero desvincula esa designación a su deseo de aforarse ante el Tribunal Supremo, donde su amigo y mentor Fernando Clavijo obtuvo doble éxito al ver cómo se le archivaban las dos causas que arrastraba en los juzgados de La Laguna.

Esta candidatura se produce después de su decisión de apartarte de la primera línea política. ¿Esto es apartarse de la primera línea política?

En primer lugar, me sorprende que, después de ríos y ríos de tinta publicados en este medio sobre mi persona sin que nunca jamás hayan requerido mi versión de los hechos, ahora la pidan. Pero yo nunca he vetado a medios, ni es tarde para rectificar. Lo que dije, lo que está en las hemerotecas y he cumplido es que me retiraba de la primera línea política como candidato y cabeza de cartel de cualquier lista electoral, y así ha sido. A pregunta expresa de los medios, nunca dije que dejaría la política, ni recuerdo que Canarias Ahora se hubiera interesado por eso que dije y cumplí, con motivo de mi incorporación en listas al Ayuntamiento Arrecife o al Parlamento de Canarias.

¿Es una petición suya ir al Senado, es una propuesta del partido o es una iniciativa de Fernando Clavijo?

Para empezar, usted habla de una propuesta cuya formulación no está confirmada, que yo no he pedido y que, de confirmarse, lo sería a propuesta de mi grupo político que, como sabe, está liderado por Fernando Clavijo.

¿Tiene esto algo que ver con alguna estrategia procesal diseñada por su equipo jurídico?

En absoluto, pero como sé que su pregunta viene por mi hipotético aforamiento, y amén de que el Supremo no absuelve a culpables, que yo sepa, ya le digo yo que aforarme sólo podría perjudicarme porque las denuncias contra mí no tienen ningún recorrido y procesalmente no me conviene para nada tener que explicar de nuevo, en este caso al Supremo, la enorme trama de ocultación de informes y documentos oficiales para incriminarme, trama que ya hemos explicado al juzgado de instrucción y a la Audiencia Provincial y que está a punto de aflorar. Una falsa denuncia por la que estoy completamente convencido de que será Dolores Corujo [expresidenta del Cabildo de Lanzarote y secretaria general del PSOE en la isla] quien tendrá que responder ante al Supremo, denunciada además por haber comprado la voluntad del tránsfuga que la mantuvo en minoría en Cabildo de Lanzarote.

¿Forma parte de su equipo jurídico el abogado Jose Antonio Choclán, defensor de Fernando Clavijo?

No.

De ser designado senador por la Comunidad Autónoma decaerán los intentos suyos y de Ignacio Calatayud de que la investigación de tu causa recaiga en Instrucción 4 de Arrecife, ¿comparte esa misma estrategia el señor Calatayud y los demás investigados?

Que la investigación recayese en el Juzgado de Instrucción número 4 no fue un intento, sino una decisión adoptada por la Audiencia Provincial dándonos la razón en que era ese el juzgado competente y predeterminado por la ley. Es la denunciante, Dolores Corujo, y sus medios afines quienes intentan a toda costa que la causa se mantenga en el juzgado al que no corresponde, para que siga instruida de la manera tan parcial e injusta como entendemos que lo ha hecho el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife.