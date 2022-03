Meri Pita niega ser tránsfuga de Podemos: “Las actas no son de los partidos, son de la ciudadanía que nos vota”

“Las actas no son de los partidos, son de los ciudadanos y ciudadanas que nos nos votan en función del contrato que tenemos, que se llama programa”. Así lo ha defendido este lunes la diputada tránsfuga Meri Pita, que anunció su salida del grupo parlamentario de Podemos el pasado jueves, pero no entregará el acta y pasará al grupo Mixto. En una rueda de prensa acompañada por las once personas que la apoyaron en la misiva, entre las que destacan cargos como el concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste o la consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Conchi Monzón, negó ser una tránsfuga y argumentó que su decisión había sido muy meditada. Según defendió, sus discrepancias son con la organización estatal, pues cree “su esclerosis organizativa” la ha convertido en una “caza de brujas” donde “cualquier disenso es perseguido” e insiste en que se debe poner el foco en esto y no en acusaciones personales, como cree que ha sucedido esta semana. “Se podrían hacer mirar por qué los dos diputados de Canarias hemos salido de Podemos y no empezar con acusaciones de tipo personal”, insistió durante su intervención, donde se mostró afectada emocionalmente. “Es el momento más duro y decepcionante de mi trayectoria política”, dijo tras recordar que lleva muchos años en los movimientos sociales.

Podemos Canarias quiere que sea ocupado ya el escaño vacante de Alberto Rodríguez

Saber más

Los cargos públicos de Podemos en Canarias que la apoyan y que mantienen pactos de gobierno no aclararon si se marcharán del partido: “Vamos a continuar en la lucha de los movimientos populares” y con “el contrato que tenemos con la ciudadanía”. “Si vamos a continuar o no, ya se verá”, remarcó la concejala de Ingenio Pilar Arbelo. “Vamos a estar en movimientos que generen cambios” y seguiremos “siendo coherentes con el proyecto con el que nos presentamos a las elecciones”. El secretario de organización de Podemos Canarias, Cesar Merino, afirmó el pasado viernes a la agencia Efe que se está contactando con estas personas para conocer si se reafirman en su decisión y añadió que se ha suspendido de militancia, de momento, a Meri Pita.

La diputada, por su parte, aseguró que esta semana fue la primera vez que se comunica la formación en el Archipiélago con ella en tres años y fue precisamente para anunciarle esta decisión. Los otros participantes en la rueda de prensa afirmaron que tampoco habían sido comunicados de ninguna decisión estos días.

Sobre la posible participación de algunos de los firmantes de la carta en el proyecto político registrado por Carmen Valido, exdiputada de Podemos que fue expulsada de la formación (tras darse de baja en la lista electoral de Podemos al Parlamento de Canarias a solo un día de que acabara el plazo) y que siempre se mostró afín a Meri Pita y a muchas de las personas allí presentes, Doreste apuntó que no hay ningún problema en que personas expulsadas inicien un nuevo proyecto político. “Creemos que ese no es el debate ahora, el debate es por qué más de la mitad de los fundadores de Podemos está fuera”, “queremos volver a nuestros orígenes, hablar y construir ese espacio común”. Y en ese camino señala que “vamos a hablar con todo el mundo”. El concejal también subrayó ante la pregunta de si Podemos debe salir del Gobierno de Canarias que hay que “debatir”, “rendir cuentas” y ver hasta qué punto “beneficia”.

Los desencuentros con Podemos

La consejera de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria remarcó que a lo que se ha hecho referencia en todo momento es a una situación que ha ocurrido en el Congreso, donde se ha retraído a Meri Pita de sus responsabilidades y “la gota que colmó el vaso” es que recientemente fue una diputada por Asturias la que intervino en una cuestión de Canarias. Con estos aspectos, cree que se le está dando la razón a Nueva Canarias o a Coalición Canaria cuando dicen que ellos son la única voz en Madrid. “Yo he echado de menos que más gente en Canarias apoyara a la compañera”, dijo en referencia a Pita a la que cree que se le ha ninguneado y señala que si le hubiera ocurrido a ella habría esperado más apoyos.

Pita aseguró que poco a poco Podemos a las personas que han mostrado sus desacuerdos les han ido quitando portavocías y lamentó que en una moción sobre los trenes de Canarias se votara que sí, cuando había trasladado toda la documentación al partido en la que se manifestaba que la postura era no. “La gota que ha colmado el vaso es que no nos hayan permitido difundir iniciativas de Canarias y ni siquiera nos hayan consultado sobre ellas”, insistió. Por ello, asegura que seguirá defendiendo el programa electoral por el que se presentó aunque sea “desde cuatro filas más arriba”. No obstante, sí apoyará al Gobierno en las cuestiones relevantes por la amenaza de la extrema derecha y porque cree que entre quienes defienden las cuestiones esenciales del programa “todo el mundo suma”.

Además, apuntó que aunque no lo haya dicho hasta ahora comparte la reflexión de Alberto Rodríguez cuando dijo que si lo que le ocurrió a él (la obligación a dejar su escaño) le hubiera sucedido a un diputado catalán, quizás se habría actuado de otra de forma.

(Habrá ampliación)