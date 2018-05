La presidenta de la asociación de vecinos de Jinámar reclama más atención del Gobierno a este barrio

El barrio de Jinámar es "a veces un caos", ha dicho este miércoles la presidenta de la presidenta de la Asociación Comunidades de Progreso de este barrio, María Teresa Roca, quien ha opinado que la administración pública "ha fallado" en el trato directo hacia los vecinos.



María Teresa Roca, que ha comparecido en comisión parlamentaria a propuesta del grupo Popular para hablar de la situación de las viviendas de protección oficial de Jinámar, ha reclamado a la administración pública que preste más atención a los vecinos y a sus necesidades.



En una primera intervención de menos de dos minutos María Teresa Roca ha recordado que uno de los problemas que tienen los vecinos a los que ella representa, los de la zona conocida como las 504 viviendas, que hace veinticinco años firmaron con el Gobierno regional un alquiler con opción de compra.



Muchas de las familias que firmaron el acuerdo han abonado las cantidades que les corresponden para optar a la vivienda pero a muchos vecinos les preocupa que el Gobierno regional no haya entregado las propiedades.



Tras la intervención de los grupos parlamentarios María Teresa Roca ha comentado que cuando el director general de Vivienda del Gobierno canario era Miguel Ángel Pulido el trato era "más cordial", y esa persona estaba informada de la situación.



Pero la situación ha cambiado y así en julio de 2017 hubo una reunión con la dirección del Instituto Canario de la Vivienda y "quedaron" en que pasarían por Jinámar en septiembre, pero "no lo hicieron", por lo que los vecinos pidieron en diciembre una nueva reunión "y no ha habido respuesta" a esta petición, ha apuntado María Teresa Roca.



Parte de Jinámar pertenece a Las Palmas de Gran Canaria y parte al de Telde, que es el caso de las 504 viviendas, pero "todos somos vecinos y estamos unidos", ha asegurado María Teresa Roca, para quien se trata de un solo barrio.



María Teresa Roca ha reconocido que el caos no se debe sólo a la poca atención que reciben por parte de la administración, y así ha señalado que algunas comunidades de vecinos están "destrozadas" por culpa de los morosos y de habitantes que provocan daños en el mobiliario y actúan sin control.



Los vecinos de Jinámar necesitan planes de acción para resolver los problemas pero también educativos para los niños, ha indicado María Teresa Roca, quien ha reconocido que la situación no es la misma en todas las comunidades de vecinos.



Pero sí afectan a todos problemas como los de transporte, ya que para trasladarse a Telde es preciso viajar en dos guaguas, ha señalado la representante vecinal, quien ha criticado que no cuenten con los vecinos y "ya es hora" de que las autoridades vayan al barrio "y se sienten con nosotros".



Ha pedido al Gobierno regional que haya un "acercamiento", ya que "hablando nos entendemos" y ha reclamado soluciones que se adapten a las necesidades del barrio de Jinámar.



María Teresa Roca ha afirmado que ella no es partidaria de que alguien fuerza la puerta de una vivienda para acceder a ella, pero ha explicado que cuando una familia con niños está en una situación de necesidad hay que actuar para evitar que entren en inmuebles que están abandonados.



La presidenta de la Asociación Comunidades de Progreso de Jinámar ha expresado su alegría porque el Ayuntamiento de Telde vaya a disponer de presupuesto para mejorar las viviendas de ese municipio, pero, ha preguntado, "¿qué pasa?" con la rehabilitación de las que están en Las Palmas de Gran Canaria.



María Teresa Rosa entiende que durante la crisis económica haya habido más problemas pero ha insistido en opinar que lo que ha fallado ha sido el "trato directo" con los vecinos por parte del ejecutivo regional.