Restaurantes para “saborear” Gran Canaria (parte II)

Hace unos días escribimos la primera parte de este artículo dedicado a varios restaurantes de la isla de Gran Canaria, que si bien no aparecen en la Guía Michelin, no por ello son menos que otros que sí lo están. Si en el anterior nos centramos en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión hemos hecho un recorrido por el resto de la isla, para poner en valor la gran calidad de nuestra cultura gastronómica de un punto a otro de la misma. Son muchos los establecimientos que pueblan la isla y pocos los que aparecen aquí, ya que el mismo trata fundamentalmente de sitios que siempre han sido visitados por nosotros, porque no nos gusta hablar de oídas, sí de contrastaciones.

Texeda (Tejeda)

Empezaremos este recorrido por uno de los puntos más altos de la isla, Tejeda, donde Borja Marrero elabora una cocina basada en el territorio más cercano y uno de los auténticos Kilómetro Cero por derecho propio de lo que se hace en Canarias. Desde su finca, que va recuperando el aire tras los devastadores incendios del verano, pasando por las setas cultivadas en cuevas, los quesos de las hermanas Naroy o los pescados de la lonja de Agaete. En definitiva, una experiencia a descubrir tanto en menú degustación como en platos para compartir, a los que coronar con la cerveza que da nombre al restaurante, Texeda. Su plato para no perderse sería la Ropa Vieja de Cabra con Huevo de Gallina de Corral de su propia finca.

Texeda.

La Trastienda de Chago, (Gáldar)

Más de un siglo de historia tienen tras de sí las paredes que hoy son La Trastienda de Chago. Por las mismas se respira el respeto a las raíces, mientras no se deja de mirar al presente, gracias a una cocina arraigada a la tierra como es la de Carmelo Mujica. En cuanto al vino y los quesos, lo más granado de todas las Islas tienen su hueco. Entre sus platos, que van variando según la temporada, permítanme recomendarles los tomates, sin duda, los mejores que me he comido este año en Gran Canaria.

La trastienda de Chago (Gáldar).

Asador La Marisma

En la costa norteña, de camino a la capital encontramos en el municipio de Moya un restaurante donde se aúna las mejores vistas de la zona norte, con un espacio adecuado para disfrutar de la cocina en múltiples formas. Carnes, Pescados y Recetario tradicional, con menús adaptados a todos los paladares en un entorno que permite a grupos grandes y familias, disfrutar de un día alrededor de la cocina.

La Marisma.

El Caserón del Cortijo

Saliendo de la ciudad y casi en un híbrido entre la capital y la ciudad de Telde nos encontramos uno de los enclaves más carismáticos de la isla de Gran Canaria como es El Caserón del Cortijo. Ahí, Inti Ramsés domina como nadie el maravilloso arte del carbón y las brasas en un entorno que embruja por su encanto. Entre semana, una cocina más personal y elaborada con precisión, que en fin de semana se convierte en un hervidero de familias, amigos y algunos eventos, pero conservando la excelencia en el servicio y en el cuidado de las carnes, gran especialidad de la casa.

El Caserón del Cortijo.

Nelson

Nelson es conocido por muchos como el gran maestro del mar en el sureste grancanario. Con una personalidad arrolladora que no pasa desapercibida, dirige con mano firme un restaurante que se divide en dos. Por un lado, una terraza de las de toda la vida ubicada en la Avenida de Arinaga, donde tapear disfrutando del tiempo de la zona es todo un privilegio. Por otro lado, su restaurante, por el que podemos encontrar a comensales procedente de toda Canarias, así como a ilustres visitantes venidos de cualquier rincón del país. Muy comentada fue la cena que mantuvo el Rey Felipe VI hace dos años en esta casa, a la que el 3*Michelin, Pedro Subitjana, también visitó en su última estancia en la isla.

Nelson.

El Capitán

Hablar de Paco “el Capitán” es hacerlo de uno de esos hombres hechos a sí mismo y que con los años se ha convertido en un emblema y seña de identidad de su enclave, la playa de San Agustín. Ahí, a orillas del mar, podemos encontrar todo lo que Paco significa y transmite, su cocina está pensada e ideada para todos los comensales, desde el que se encuentra en la playa de ocio, hasta esos empresarios que buscan en El Capitán el sitio ideal para cerrar sus acuerdos o celebrar los mismos.

El Capitán.

La Palmera Sur

Ubicado en pleno corazón de Playa del Inglés, es de los pocos sitios que se salvan de la gran quema que las zonas turísticas tienen, no sólo en la isla, sino en cualquier parte del país. Aquí el equipo liderado por Manolo sorprende al comensal con creaciones llenas de originalidad pero también de sabor, prestando una cuidada atención a la bodega, plena de referencias que hacen tremendamente interesante la visita

La Palmera.

Bohemia Suites & Spa

En este hotel ubicado en Playa del Inglés, no puedo dedicarme a reseñar una única propuesta, ya que en el mismo se encuentran ahora mismo 4 diferentes líneas diferentes y complementarias, que hacen del mismo algo muy especial. Empezamos destacando que es un hotel “sólo adultos” con todo lo que ello incluye, tranquilidad y sosiego a la hora de disfrutar de la gastronomía. Hace unos meses presentaron su carta de cocktails para el Bar Piscina, abierto al público externo, donde disfrutar de los grandes tragos de la cocktelería mundial rindiendo homenaje en la excelencia de sus preparaciones, es posible gracias a la maestría de Raimondo Palomba, responsable también de la gran propuesta líquida del hotel, su Atelier Cocktail Bar. Sin duda en este caso nos encontramos ante el mejor enclave del sur de Gran Canaria (y quizás de toda la isla) a la hora de disfrutar durante el día o la noche de un cocktail, todos ellos exclusivos y llenos de imaginación, a los que acompañan una breve carta de snacks con intención de acompañar los mismos. Y con eso llegamos al tercer punto que les quería comentar, el Restaurante 360grados, ubicado también en el ático del hotel y con las privilegiadas vistas de las dunas de Maspalomas al fondo, donde Juan Manuel Bertolín y Mikel Portugal trabajan por conseguir conjugar la carta con un menú degustación, siempre con la creatividad y el respeto al producto por bandera. Hace muy poco han abierto un nuevo concepto en el hotel, LaBoh, donde alrededor de una barra un reducido grupo de comensales comparten experiencia gastronómica con el mundo vegetal como abanderado, aún debo probarlo por lo que no puedo opinar en profundidad sobre el mismo, pero sin duda, me parece tremendamente interesante a priori.

Atelier.

360 grados Hotel Bohemia Suites.

Khun Gran Bahía Asian Restaurant

Vecino cercano de La Aquarela, aquí nos encontramos en otro de los grandes complejos hoteleros de la isla, Anfi del Mar. Dentro del mismo, pero abierto al cliente externo también, encontramos una de las cocinas con toques asiáticos más interesantes de la isla. Capitaneada por su Chef Ejecutivo, Davidoff Lugo, otro de esos jóvenes con un gran futuro por delante. Ojalá más pronto que tarde, llegue a sus manos ese restaurante gastronómico que le pueda dejar expresar todo lo que lleva dentro, sin duda, será bueno para la oferta de la isla.

Valle de Mogán

En pleno pueblo de Mogán y dentro de lo que es la primera casa construida en el pueblo encontramos a día de hoy uno de esos restaurantes que enamoran a los cinco sentidos. Ahí, una familia comandada por su chef, Chema Marrero, se esfuerzan en hacer disfrutar al comensal con una oferta gastronómica que se divide en dos partes, el menú degustación (más técnico e innovador, con los riesgos que ellos conlleva en algunos de los platos) o la carta más tradicional, que aún no he tenido la ocasión de probar pero que sin duda tiene mucho atractivo. En sala, Coque ejerce de magnífico anfitrión brindando al comensal una atención cercana a la vez que respetuosa y agradable, que convierte en excelencia gracias a la estupenda colección de vinos que atesora en su bodega.

Valle de Mogán.

Nomad Gastromarket

Dentro del recientemente reinaugurado Holliday World de Maspalomas se encuentra una galería gastronómica que sorprende por su amplia y acertada oferta, donde destacan unos cuantos establecimientos por encima de todo. Marrakech, El Rincón Libanés, Allende Mogarde y un viaje al pasado que se vive en la Papa Loca, son motivos más que de sobras para dejarse caer por allí. Sin duda, la galería gastronómica más interesante que podemos encontrar en cualquier centro comercial o de ocio cerrado en toda la isla de Gran Canaria, con servicios y precios al alcance de todos los bolsillos.

Nomad Gastromarket

Pero no son ustedes los únicos que tienen deberes por hacer, mientras preparaba este listado me daba cuenta de la cantidad de restaurantes ubicados en la isla a los que aún les debo una visita y que será debidamente cumplida en este 2020 que ya asoma a las puertas, entre ellos destaco Casa Enrique (Mogán), Estragón (Casa Pastores), Calma Chicha (Playa del Inglés), Bamira (Maspalomas, aquí por supuesto que he ido, pero hace ya 3 años que no lo visito y es demasiado tiempo para opinar sin haber recuperado sensaciones), o Los Almácigos (Guayedra). Todos ellos y muchos más que seguro ustedes tienen en sus preferencias y que no aparecen en el listado, son los que hacen grande a la gastronomía de nuestra isla de Gran Canaria. Si les apetece contarnos cuales son esos que les gustaría que visitáramos y conociéramos, así como para estar al tanto de todas las novedades del sector en Canarias y resto de España, pueden seguirnos por Facebook, Twitter e Instagram bajo los nicks de @PorFogones o @alahoradecomer.