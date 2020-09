Quince casas para comerte el Festival de Cine de San Sebastián

Llega el Festival de Cine de San Sebastián y la ciudad donostiarra se llena de lugares interesantes para hincarle el diente a un excelso bocado entre película y película. En este artículo intentaremos llevarles de la mano por algunos de los locales que la Guía Michelin incluye en su propuesta, pero más aún y más pegado a la realidad, con establecimientos de esos que el sector cultural de toda índole anda buscando para saciar el hambre en una de las ciudades con más sabor del mundo.

Si hablamos de los restaurantes con 3 Estrellas Michelin, en esta ocasión no podemos empezar con otro que no sea Arzak, principalmente porque la sección Culinary Zinema abre con su vida en forma de documental con la proyección del título, Arzak Since 1897.En esa obra, durante poco más de una hora, la imagen del gran aita de la cocina vasca actual, o “el moñas” como cariñosamente le llaman toda esa gran cuadrilla de amigos cocineros con las que lleva décadas viajando, cocinando y comiendo por el mundo, tales como Pedro Subijana o Karlos Arguiñano, nos llevan de la mano por alguien muy especial, que nació en la cocina y que quiere morir en ella. “La cocina sigue siendo para mí un sitio paradisíaco donde te sientas y hablas con todo aquel que pasa por ella”.

Elena Arzak, heredera y chef al mando de los fogones de la casa actualmente también recalca que “ojalá nunca nos tengamos que ir de aquí, esto no es un restaurante para mí, es mi casa, donde alojo a los invitados que vienen a degustar nuestra cocina”. Cerca del final del documental Elena pronuncia una frase que dicta sentencia al respecto de su relación con Juan Mari, su aita: “A él le apasiona su trabajo, despegarle de su cocina es lo peor que podríamos hacer por él, mientras más esté conmigo, más agradecida le estaré durante toda la vida”.

Y si este 3 Estrellas Michelin es con el que abrimos, no puedo dejar de recomendarles el de otro gran padre de la cocina vasca de los siglos XX-XXI, Akelarre, de Pedro Subijana, que este año además cumple medio siglo de vida. Su sonrisa interminable junto con su personalidad arrolladora son otros de esos atractivos con los que deleitarse en la ciudad donostiarra si a la más alta cocina queremos dedicarle el tiempo que se merece. Casas con alma, historia, tradición y mucho amor a la cocina. Apuestas ganadoras.

Pero no sólo en casas históricas viven las Estrellas Michelin en San Sebastián. También podemos conocer, por un lado, la propuesta del eme Be Garrote, de Martin Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin en sus chaquetillas, con una propuesta que se acerca a sus orígenes antes que luchar por mostrar nuevas propuestas. Los precios además son bastante asequibles si a un restaurante con estrella nos referimos con posibilidad de ir a menú degustación o a platos de carta para compartir. A partir de 40-45 euros por persona se puede ir uno conociendo un poco más del cocinero con más garrote del mundo, todo un referente para el sector y para el público en general.

Arrebatadora, interesante, valiente e imprescindible me atrevería a decir que en eso consiste la propuesta de Paulo Airaudo, un joven cocinero italoargentino que arribó a San Sebastián allá por el año 2017 y que en menos de 7 meses logró posicionar su restaurante Amelia en lo más alto de la guía roja, consiguiendo una estrella Michelin gracias a su cocina, completamente personal e inconfundible. Este 2020 le ha traído muchos cambios, el más importante, sin duda, el traslado de Amelia a un marco extraordinario como es el hotel Villa Favorita, en primera línea de la playa de La Concha. Ahí, bien en barra o bien en mesa, uno puede dejarse llevar por la mano de este chef, amante de la saga Star Wars y que lucha por llevar su fuerza hasta el infinito.

Pero eso no es todo: bajo la mano de este chef y empresario inquieto, consciente de que estos son tiempos difíciles para todos y buscando líneas de trabajo diferentes, ha abierto dos nuevos negocios con un toque además muy de la mano de los periodistas y profesionales que acudan esta semana al festival, ya que conjuga los menús en las mesas con precios muy ajustados y ofertas llenas de sabor. Por un lado, tenemos el Da Filippo, ubicado en lo que era su antiguo Amelia con una oferta basada en la cocina tradicional italiana y la reinterpretación de platos con un estilo contemporáneo, tal y como reza en su web. El siguiente es el 1985 Cantina Argentina donde, como su propio nombre indica, nos encontramos ante un establecimiento en el que disfrutar de unos buenos platos, bebidas al mismo nivel, todo ello en un ambiente que marca tendencia por sí mismo, desenfadado a la vez que elegante e integrador, con un claro toque retro en homenaje a los videojuegos de los años 80. Vamos, que haría el deleite de todos los que amamos la serie Stranger Things, sin ir más lejos.

Sin duda, uno de los encantos de San Sebastián es caminar por el casco antiguo, donde no les mentiré, ardo en deseos de ver cómo se han reinventado las míticas barras donostiarras. En las mismas no duden en parar en Ganbara, para mí y para muchos, el mejor “bar” de San Sebastián, donde cualquiera de los bocados que se lleven a la boca es un deleite para los sentidos. No será raro encontrarse por allí a la flor y nata de los asistentes al Festival de San Sebastián, que tienen su nombre inscrito en letras mayúsculas. Casa Urola, A Fuego Negro, La Viña, Bodegón Alejandro y Casa Néstor, son varias de esas casas del casco antiguo que merecen una visita. Cada uno de ellos con estilo propio y particular, pero por algo esta es una de las ciudades con más sabor del mundo, para el local pero también para el foráneo.

Pero no quiero despedir este pequeño resumen de locales para comerte San Sebastián durante el Zinemaldia sin irnos a la parte de Gross, donde no faltará que me reencuentre con la ensaladilla rusa y el pincho de tortilla del Bodegón Donostiarra, pero sobre todo, con la visita a dos casas que están creciendo de forma apabullante en los últimos años y se están convirtiendo por méritos propios en lugar de peregrinaje de gastrónomos de media España. En primer lugar, Galerna, con Jorge y Rebeca al mando, que han conseguido ya su más que merecido BIB Gourmand, esa categoría Michelin que premia a restaurantes de una calidad excelsa a precios para todos los bolsillos. En Galerna podremos deleitarnos con platos a la carta o un menú degustación con el protagonista absoluto del producto de temporada por bandera, muy cerca del Kursaal. Si tú estás pasando mucho tiempo entre película y película por la zona, esta puede ser una de tus opciones para el almuerzo o la cena.

Y por último, no por ello menos importante, el Xarma Cook & Culture, donde Aizpea y Xabi, también con el producto de temporada por bandera y con un local donde el arte rezuma por los cuatro costados, los platos y su propuesta culinaria son un caballo ganador. Sin duda, otro de esos que podríamos llamar imprescindibles en San Sebastián con un inolvidable sabor en el paladar.

Y con esto ya terminamos, aquí están únicamente todos los que son, pero no son todos los que están. Seguro que muchos de ustedes tienen su local favorito y que echan de menos en estas líneas. Si les apetece pueden compartirlos en Facebook, Twitter e Instagram bajo los nicks de @porfogones y @alahoradecomer. Nosotros viviremos y contaremos todo lo que se viva en el Culinary Zinema desde el lunes 21 hasta el jueves 24, porque ya saben, “no existe gastronomía sin cultura, ni cultura sin gastronomía”.