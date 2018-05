Educación deja 'tirados' a los estudiantes de Árabe de la Escuela de Idiomas de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ofertará el nivel intermedio de Árabe el próximo curso en Santa Cruz de Tenerife, una de las tres escuelas oficiales de idiomas que lo imparte en el Archipiélago. La medida deja a un grupo de unos 20 estudiantes que querían continuar con sus estudios sin esta posibilidad. El alumnado ha estado recogiendo firmas para tratar de impedirlo, aunque está preocupado porque la planificación del curso y los horarios de 2018/2019 ya han sido aprobados y la fecha para solicitar plaza también ha finalizado.

La escuela oficial de idiomas de Santa Cruz de Tenerife solo cuenta con un profesor de Árabe, que actualmente imparte clases a los tres grupos de básico y a un curso de intermedio. Para superar cada nivel hay que aprobar tres años (Básico 1 de Árabe, Básico 2 y Básico 3, por ejemplo). En el caso del nivel intermedio, los cursos se imparten de manera itinerante. Es decir, si un año se oferta Árabe Intermedio 1, al año siguiente se imparte Intermedio 2 y nunca todos los cursos de ese nivel. Una situación que se olvida de los alumnos repetidores, que en ocasiones tienen que esperar otro año para poder continuar con su aprendizaje.

Hay estudiantes que se han visto obligados a matricularse de nuevo en el último curso de básico para no perder lo aprendido hasta el momento mientras esperan a que se imparta el nivel que les corresponde. Este curso itinerante también es el método que se ha implantado en Las Palmas de Gran Canaria y en Arrecife. Una fórmula que desde Podemos entienden que "es bastante precaria".

La Consejería de Educación asegura que todos los años, cuando planifican el próximo curso, se analizan todas las enseñanzas y la evolución del alumnado. Explica que, si se prevé que el número de estudiantes va a ser muy bajo, no resulta viable mantener esa enseñanza y la posponen hasta que exista un número suficiente. La estimación en este caso es de siete alumnos, afirman desde esta área del Gobierno.

No obstante, idiomas como el Árabe solo cuentan con un número de alumnos superior a diez en el caso de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En muchas otras escuelas de idiomas de otros puntos de España se asume que no es una lengua tan demandada como Inglés o Alemán, pero no por ello se deja de impartir. Un argumento que defiende la diputada de Podemos María del Río, que además recuerda que en este caso sí que se trata de un grupo de más de quince personas.

A ello se le suma que en ninguna escuela de idiomas de Canarias se imparte el nivel avanzado de esta lengua, por lo que no es posible llegar profundizar ya que en las aulas de idiomas de las dos universidades públicas tampoco se ofrece el más alto nivel.

"La lengua peor implantada en Canarias"



El malestar en esta escuela de idiomas es palpable ya que quienes han superado este primer nivel se ven con la imposibilidad de seguir formándose y mejorar su dominio de la lengua. Una situación que además ya ocurrió hace dos años en Arrecife, recuerda la parlamentaria de Podemos. Finalmente, la Consejería accedió a que se impartiera el nivel intermedio en la capital de Lanzarote después de que María del Río lo planteara en la Cámara regional.

Fuentes que trabajan en el área de educación consultadas por este periódico defienden que el Árabe es una lengua de gran importancia en Canarias, tanto por su situación geográfica como por sus lazos comerciales, culturales y sociales con países africanos. Muchos de los estudiantes trabajan en sectores en los que hablar este idioma les abre muchas puertas. Entre el alumnado hay quienes trabajan en el ámbito de la justicia, la educación, el mundo empresarial ...

"¿Compensa invertir en un nivel básico de una lengua para luego no darle continuidad al proyecto", subraya un afectado por esta medida, que además añade que el principal hándicap de las personas que reciben formación en el área de internacionalización y conectividad de proyectos con África es precisamente la falta de conocimiento de este idioma.

María del Río destaca que el Árabe es una de las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas y es el idioma oficial de 26 países, muchos de ellos con lazos muy estrechos con Canarias. Lamenta que esta lengua sea la peor implantada en las escuelas de idiomas de las Islas, a pesar de que lleva diez años impartiéndose.

A su juicio, "no tiene sentido ofertar un idioma y mantener solo grupos de Básico ya que se priva a estas personas de la oportunidad de seguir formándose". Así mismo, acusa a la Consejería de querer ahorrarse el coste del personal docente, ya que es el único motivo que ve en que no se quieran mantener ni ampliar a otros niveles una lengua.

La formación morada ha registrado una PNL en el Parlamento para que el Gobierno de Canarias mantenga este nivel el próximo curso. La iniciativa también pretende instar a la consejería de Educación a que garantice una oferta de cursos de idiomas similar en todas las escuelas oficiales del Archipiélago, siempre y cuando exista una demanda de solicitudes que lo justifique, como es este caso. Además, Podemos llevará este tema al pleno de la Cámara regional.