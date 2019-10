Los canarios, los menos viajeros de España

Los residentes en las islas Canarias son los mejores viajeros de España al realizar 757 trayectos por cada 1.000 habitantes durante el segundo trimestre del año, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este viernes.

En total, los isleños realizaron 1,6 millones de viajes en el segundo trimestre del año con un gasto medio de 82 euros por día y persona y una estancia media de cuatro noches.

Por su parte, los españoles realizaron 50,5 millones de viajes en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al mismo periodo de 2018. Pese a ello, gastaron un 3% más en sus viajes, hasta 11.430 millones de euros.

Del total de viajes realizados entre abril y junio, el 90,2% (45,5 millones de viajes) tuvieron como destino principal España, con un retroceso del 1,6% respecto al segundo trimestre de 2018, mientras que más de 4,9 millones de viajes se realizaron al extranjero, un 10,8% más. En los viajes con destino nacional, los españoles gastaron un 3,8% más, en tanto que en los realizados al extranjero gastaron un 1,4% más.

En los seis primeros meses del año, los viajes realizados por los españoles aumentaron un 1%, con un repunte del 0,1% de los viajes con destino interno y un incremento del 10,3% en el caso de los destinos extranjeros. El gasto total en el periodo enero-junio subió un 3,6%.

Teniendo en cuenta sólo el periodo de la Semana Santa, los españoles realizaron 6,5 millones de viajes en esas fechas, un 5,8% menos que en el mismo periodo de 2018, según los datos aportados por el INE.

En lo que se refiere al gasto, el promedio diario se situó en el segundo trimestre en 59 euros en los viajes con destino interno y en 137 euros en los viajes al extranjero.

OCIO Y VACACIONES

El ocio, recreo y vacaciones, con un 53,5%, fue el principal motivo de los viajes que se realizaron en el segundo trimestre, con un aumento del 1,2%, seguido de las visitas a familiares o amigos, que representan el 31,7% del total, con un descenso anual del 2,6%.

En cuanto a los viajes por motivos profesionales o de negocio, estos disminuyeron un 9,1%, mientras que los viajes por otros motivos, como las compras o servicios de salud, aumentaron un 12,8%.

El principal motivo para viajar durante el segundo trimestre es el ocio, tanto si el destino es interno (52.5%) como extranjero (62,4%).

En los seis primeros meses aumentaron los viajes de ocio (3,3%) y los realizados por otros motivos (13,1%). Por el contrario, los viajes de negocios y las visitas a familiares o amigos disminuyeron un 7,1% y un 1,9& respectivamente.

En el 37,8% de los viajes con destino interno los residentes se alojaron en viviendas de familiares o amigos. Este tipo de alojamiento se utilizó en 17,2 millones de viajes, con un descenso anual del 7,6%.

En los viajes al extranjero, el alojamiento hotelero fue la opción preferida (53,1%). Este tipo de alojamiento registró un aumento del 7,9% respecto al segundo trimestre de 2018.

Durante el primer semestre, los viajes con destino interno de residentes que se alojaron en viviendas de familiares o amigos disminuyeron un 4,6%. Por su parte, los viajes al extranjero en alojamiento hotelero aumentaron un 9,1%.

EL ALOJAMIENTO DE NO MERCADO, EL MÁS UTILIZADO

No obstante, el alojamiento de no mercado fue más utilizado por los residentes en los viajes internos con 27,8 millones de viajes (61,2% del total), por encima del alojamiento reglado (38,8%). En los viajes al extranjero, el reparto es del 78,7% en alojamientos de mercado frente a un 21,3% de no mercado.

En cuanto al principal tipo de transporte utilizado, el vehículo propio concentra el 80,5% de los viajes con destino interno, un 3,3% menos que en el mismo trimestre de 2018. En el 68% de los viajes al extranjero se usó el transporte aéreo, con un incremento del 6,5%.

Los residentes que escogieron el hotel para sus alojamientos gastaron 2.738,5 millones de euros durante el segundo trimestre en esta partida, un 8,9% más. De esta cantidad, 1.930,2 millones de euros (+9,4%) corresponde al gasto en hoteles en viajes internos y 808,3 millones de euros (+7,5%) a viajes al exterior.

Los gastos en paquete turístico representaron el 9,4% del total, con 1.071,7 millones de euros durante el segundo trimestre, tras experimentar un descenso del 5,8% respecto al mismo periodo de 2018. El gasto no incluido en el paquete turístico ascendió a 10.358,2 millones de euros, un 4,1% más y el 90,6% del total.

El informe destaca que la población residente de 15 o más años realizó 64,2 millones de excursiones en el segundo trimestre, con un descenso anual del 7,8%. El 95,2% de las excursiones fueron por motivos personales y el 4,8% por motivos profesionales. El 86,7% de las excursiones se hicieron dentro de la comunidad autónoma de residencia (-9%), mientras que el 12,1% tienen como destino otra comunidad (-0,3%) y el 1,2% el extranjero (+0,9%).

Andalucía y Cataluña, principales destinos

La principales comunidades autónomas de destino de los viajes de residentes en el segundo trimestre de 2019 fueron Andalucía (16%), Cataluña (14,4%) y Comunidad Valenciana (10,5%), mientras que La Rioja (0,9%), Navarra (1,4%) y Baleares (1,6%) ocupan los últimos lugares entre los destinos elegidos por los residentes.

Si se relacionan los viajes internos de los residentes con la población de destino, el fenómeno viajero tuvo más intensidad en Cantabria (con 1.086 viajes por cada 1.000 habitantes), Castilla y León (1.784) y La Rioja (1.498).

Los viajes realizados en el segundo trimestre por los residentes en Comunidad de Madrid y Cataluña supusieron el 18,4% del total en ambas comunidades. Por detrás se sitúa Andalucía, con un 13,6%.

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Comunidad de Madrid (1.393 viajes por cada 1.000 habitantes), País Vasco (1.256) y Aragón (1.240).

Por el contrario, los menos viajeros fueron los residentes en Canarias (757), Baleares (761) y Región de Murcia (768).

Atendiendo a la comunidad autónoma de destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a la Comunidad de Madrid (91 euros), Baleares (90) y Canarias (82). Por su parte, los valores más bajos se dieron en Castilla-La Mancha (41 euros), Extremadura (47) y Castilla y León (48).