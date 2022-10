Los hospitalizados por COVID-19 caen un 7,6% en Canarias en la última semana

El número de personas hospitalizadas por COVID-19 bajó un 7,6% en Canarias en la última semana al pasar de 183 pacientes a 169, según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Sanidad, que recoge también doce pacientes en cuidados intensivos, como el martes pasado, y siete fallecidos desde la última semana.

En el conjunto del país el número de personas hospitalizadas en UCI por COVID-19 en España ha disminuido un 1,3% durante la última semana, siendo Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Murcia las únicas que registran bajadas en este indicador.

Los ingresos en planta disminuyen únicamente en Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y Navarra y se han constatado un total de 47 fallecidos por la pandemia desde el pasado martes, frente a los 37 del martes anterior.

En concreto, Sanidad ha informado este martes de 2.501 personas hospitalizadas en España actualmente, 169 más que el martes anterior. Mientras, este martes hay 141 personas en UCI, dos menos que el pasado martes.

En cualquier caso, esta es la relación de datos por CCAA:

Andalucía

En el informe del martes 4 de octubre, Andalucía tiene a 223 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 222 pacientes, lo que supone un 0,4% menos en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos desde el martes pasado -ocho en total-- y ha notificado tres fallecidos en la última semana.

Aragón

Aragón tiene a 97 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 74 pacientes, lo que supone un aumento del 31% en esta última semana. Tiene tres pacientes en cuidados intensivos, como el martes pasado, y ha notificado tres fallecidos en la última semana.

Asturias

Asturias tiene a 62 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 47 pacientes, lo que supone un aumento del 31,9% en esta última semana. Tiene cuatro pacientes en cuidados intensivos, como el martes pasado, y ha notificado tres fallecidos más en la última semana.

Baleares

Baleares tiene a 84 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 76 pacientes, lo que supone un aumento del 10,5% en esta última semana. Tiene tres paciente menos en cuidados intensivos --seis-- y no ha notificado fallecidos desde la última semana.

Cantabria

Cantabria tiene a 43 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 38 pacientes, lo que supone un aumento del 13,1% en esta última semana. Tiene tres pacientes menos en cuidados intensivos, por lo que ahora no cuenta con ninguno, y no ha notificado fallecidos desde la última semana.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha tiene a 104 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 119 pacientes, lo que supone una disminución del 12,6% en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos --siete-- y ha notificado seis fallecidos desde la última semana.

Castilla y León

Castilla y León tiene a 207 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 179 pacientes, lo que supone un aumento del 15,6% en esta última semana. Tiene cinco pacientes más en cuidados intensivos --once-- y ha notificado tres fallecidos desde la última semana.

Cataluña

Cataluña tiene a 479 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 410 pacientes, lo que supone un aumento del 16,8% en esta última semana. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos --31-- y ha notificado tres fallecidos desde la última semana.

Ceuta

Ceuta tiene no tiene hospitalizados por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre no tenía a uno. Ceuta no tiene ningún paciente ingresado en cuidados intensivos, como el martes pasado, y tampoco ha notificado fallecidos en la última semana.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana tiene a 251 personas hospitalizadas por coronavirus, como el martes pasado. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --16-- y ha notificado tres fallecidos en la última semana.

Extremadura

Extremadura tiene a 12 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 26 pacientes, lo que supone una disminución del 53,8%. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos -uno-- y ha notificado cinco fallecidos desde la última semana.

Galicia

Galicia tiene a 110 personas hospitalizadas por coronavirus, como el martes pasado. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --cuatro-- y ha notificado cuatro fallecidos en la última semana.

Madrid

Madrid tiene a 352 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 333 pacientes, lo que supone un aumento del 5,7% en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --21-- y ha notificado tres fallecidos en la última semana.

Melilla

Melilla tiene a seis personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a cuatro pacientes. No tiene ningún paciente en cuidados intensivos, como el martes pasado, y no ha notificado ningún fallecido en la última semana.

Murcia

Murcia tiene a 105 personas hospitalizadas por coronavirus, como el martes pasado. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos --cinco-- y no ha notificado fallecidos en la última semana.

Navarra

Navarra tiene a 15 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 18 pacientes, lo que supone una disminución del 16,6% en esta última semana. Tiene un paciente en cuidados intensivos, como el martes pasado, y ha notificado tres fallecidos en la última semana.

País Vasco

País Vasco tiene a 152 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 123 pacientes, lo que supone un aumento del 23,5% en esta última semana. Tiene once pacientes en cuidados intensivos, como el martes pasado, y no ha notificado fallecidos en la última semana.

La Rioja

La Rioja tiene a 30 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 27 de septiembre tenía a 13 pacientes. No tiene pacientes en cuidados intensivos, como el martes pasado, y ha notificado un fallecido en la última semana.